रिश्ते में ‘ना’ अब बर्दाश्त नहीं, इनकार का जवाब मौत से... सामने आईं कई खूनी वारदातें

हरेंद्र नागर, फरीदाबाद। रिश्ते की शुरुआत दो लोगों की पसंद से होती है, लेकिन उसका खत्म होना भी उतना ही स्वाभाविक है। किसी रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना, बातचीत बंद करना या साथ रहने से इनकार करना हर व्यक्ति का अधिकार है।

फरीदाबाद में पिछले करीब एक महीने के दौरान सामने आए तीन घटनाक्रम हालांकि इस अधिकार के दूसरे और भयावह पहलू की ओर इशारा कर रहे हैं। यहां रिश्तों में मिला ‘ना’ कहीं आत्मघाती कदम, कहीं हत्या और कहीं खूनी बदले में बदल गया।

आगरा नहर में छलांग लगाई सबसे पहले आगरा नहर का वह घटनाक्रम सामने आया, जिसने रिश्तों में बढ़ती जिद और भावनात्मक उथल-पुथल पर सवाल खड़े किए। 13 जुलाई को बीपीटीपी पुल के पास आकाश नाम के जिम ट्रेनर ने मेकअप आर्टिस्ट के साथ अपना हाथ बांधकर आगरा नहर में छलांग लगा दी।

जांच में पता चला कि दोनों की पहचान जिम में हुई। इसके बाद दोनों रिलेशन में आ गए। बाद में महिला ने रिलेशन आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। आकाश इनकार बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने यह खाैफनाक कदम उठाया।

खबरें और भी







चाकू से गला काटकर हत्या दो अगस्त को गांव अनंगपुर में सदाकत नाम के पेंटर की उसकी प्रेमिका सुनीता ने अपने कमरे पर बुलाकर चाकू से गला काटकर हत्या कर दी थी। सदाकत और अनीता रिलेशन में थे, मगर अब सदाकत रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। यह बात सुनीता को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने यह कदम उठाया।

चार अगस्त को सरूरपुर के एक स्कूल में शिक्षिका संध्या की हत्या ने रिश्ते में ‘ना’ को लेकर हिंसक मानसिकता का दूसरा चेहरा दिखाया। पुलिस जांच के अनुसार, संध्या और आरोपी अमित पहले से एक-दूसरे को जानते थे। संध्या ने उससे बातचीत बंद कर दी थी। इसके बाद अमित ने उसकी हत्या की योजना बनाई और स्कूल पहुंचकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी।

‘ना’ को अपना अपमान समझने लगते हैं मनोविश्लेषक डॉ. एसपी सिंह का कहना है कि रिश्ते में अस्वीकार किया जाना किसी व्यक्ति के लिए भावनात्मक रूप से कठिन हो सकता है, लेकिन अस्वीकार को अधिकार की चुनौती समझ लेना खतरनाक मोड़ है। मनोविज्ञान में इसे रिजेक्शन सेंसिविटी यानी अस्वीकार के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता के रूप में देखा जाता है।