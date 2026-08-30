जिन्हें बांधी राखी, एक दिन बाद उन्हें तड़पकर मरते देखा; दो भाइयों की मौत से पूरे गांव में छाया मातम

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जिन भाइयों की कलाई पर दो बहनों ने एक दिन पहले राखी बांधी थी, अगले दिन उन्हें अपनी आंखों के सामने तड़पकर मरते देखा।

गुरुग्राम मार्ग पर बहनों के साथ बस का इंतजार कर रहे दो भाइयों की तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई, एक बहन की हालत गंभीर है। इसका दिल्ली के ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है।

वहीं, चालक कार सहित फरार है पर कार की नंबर प्लेट टूटकर गिर गई थी। इसके आधार पर पुलिस चालक तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मृतकों की पहचान हुई मृतकों की पहचान मूलरूप से अमेठी के गांव खरागपुर निवासी 26 वर्षीय अवधेश और 32 वर्षीय अखिलेश के रूप में हुई है। अवधेश बहन सरोज और बहनोई के साथ पलवल के गांव कुलैना में रहता था।

माली थे दोनों भाई वहीं, अखिलेश दिल्ली में नया बांस में परिवार सहित रहता था। दोनों भाई माली थे और फार्म हाउस में नौकरी करते थे। कुछ दिन पहले इनकी बड़ी बहन राजकुमारी गांव से रक्षाबंधन मनाने पलवल भाई अवधेश के पास आई थी।