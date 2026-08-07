फरीदाबाद में 62.5 मिमी बारिश ने रोकी रफ्तार, दिल्ली-आगरा हाईवे पर लगा लंबा जाम

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। शुक्रवार सुबह शुरू हुई वर्षा शाम तक होती रही। सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक 62.5 एमएम वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान विभागीय बदइंतजामी का खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ा।

पानी निकासी न होने की वजह से हुए जलभराव से दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की रफ्तार थम गई। वाहन रेंग रेंगकर आगे बढ़े। 10 मिनट की दूरी को तय करने में लोगों को एक घंटे लग गए।