Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद में 62.5 मिमी बारिश ने रोकी रफ्तार, दिल्ली-आगरा हाईवे पर लगा लंबा जाम

    By Digital Desk Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 07:44 PM (IST)

    फरीदाबाद में शुक्रवार को नौ घंटे में 62.5 एमएम बारिश हुई, जिससे विभागीय बदइंतजामी के कारण जलभराव हो गया। दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण जाम लग ...और पढ़ें

    नीलम रेलवे पुल की एक लेन पर दिखाई दे रही है वाहनों की लंबी लाइन। दूसरी लेन में जलभराव से गुजरते हुए वाहन चालक। जागरण

    नीलम रेलवे पुल की एक लेन पर दिखाई दे रही है वाहनों की लंबी लाइन। दूसरी लेन में जलभराव से गुजरते हुए वाहन चालक। जागरण

    HighLights

    1. फरीदाबाद में नौ घंटे में 62.5 एमएम वर्षा दर्ज हुई।

    2. विभागीय बदइंतजामी से जलभराव, दिल्ली-आगरा हाईवे पर जाम।

    3. 10 मिनट की दूरी तय करने में लोगों को एक घंटा लगा।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। शुक्रवार सुबह शुरू हुई वर्षा शाम तक होती रही। सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक 62.5 एमएम वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान विभागीय बदइंतजामी का खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ा।

    पानी निकासी न होने की वजह से हुए जलभराव से दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की रफ्तार थम गई। वाहन रेंग रेंगकर आगे बढ़े। 10 मिनट की दूरी को तय करने में लोगों को एक घंटे लग गए।

    image

    वर्षा के दौरान बल्लभगढ़ बस अड्डा के सामने दिल्ली आगरा राजमार्ग ने तालाब जैसा रूप ले लिया। जलजमाव के बीच निकलते वाहन। जागरण

    हाईवे पर कई जगह दो फीट तक पानी भर गया। कहीं-कहीं तो सड़क ने तालाब जैसी शक्ल ले ली। हालात ऐसे बने कि जलभराव के कारण सुबह से देर शाम तक हजारों वाहन जाम में ही फंसे रहे। सेक्टर से लेकर कालोनियों में भी खूब जलभराव दिखाई दिया।

    यह भी पढ़ें- Kal Ka Mausam: रेनकोट-छाता निकाल लें! जम्मू-कश्मीर में 8 अगस्त से झमाझम बारिश का दौर शुरू, 9 से 11 के बीच अलर्ट

    यह भी पढ़ें- Gurugram Rain: 100 करोड़ के फ्लैटों वाला गोल्फ कोर्स रोड पानी में डूबा, झमाझम बारिश में गुरुग्राम की खुली पोल