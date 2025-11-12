Language
    दिल्ली धमाके के बाद भी फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा राम भरोसे, नहीं मिला मेटल डिटेक्टर; संदिग्ध बेखौफ!

    By Nibha Rajak Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 04:36 PM (IST)

    दिल्ली में धमाके के बाद भी फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे है। स्टेशन पर मेटल डिटेक्टर नहीं होने से संदिग्ध बिना डर के घूम रहे हैं। सुरक्षा में लापरवाही के चलते यात्रियों में भय का माहौल है। प्रशासन की उदासीनता के कारण यात्रियों की सुरक्षा खतरे में है।

    रिजर्वेशन काउंटर की ओर बने प्रवेश द्वार पर भी नहीं दिखाई दिया कोई जीआरपी और आरपीएफ का जवान। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे है। यहां प्रवेश और निकास द्वार पर किसी भी प्रकार का मेटल डिटेक्टर नहीं लगा है। जीआरपी के जवान भी नदारद दिखाई दिए। लाल किले के सामने हुए धमाके के बाद फरीदाबाद रेलवे स्टेशन की ऐसी स्थिति चिंता का विषय है। क्योंकि इस धमाके के तार सीधे रूप से जिले से जुड़ गए हैं।

    यहां से कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। फरीदाबाद रेलवे से प्रतिदिन 15-20 हजार यात्री दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, अमृतसर और उत्तर प्रदेश सहित अन्य हिस्सों मेें आवागमन के लिए ट्रेन में सवार होते हैं। स्टेशन से रोज 90 एक्सप्रेस और लोकल ट्रेन गुजरती हैं। दिल्ली में बम विस्फोटक के बाद लोग ट्रेनों से अधिक सफर कर रहे हैं।

    सुरक्षा के मद्देनजर फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन पर जांच अभियान के दौरान जीआरपी और हरियाणा पुलिस के बम निरोधक दस्ता ने प्लेटफार्म नंबर एक, दो और तीन से लेकर ट्रेनों में यात्रियों के दस्तावेज तथा सामान की जांच की। संदिग्ध यात्रियों की टिकट और आधार कार्ड की जांच की गई। लेकिन पुलिस को कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु नहीं मिली।

    यहां से भी तो प्रवेश कर सकते हैं संदिग्ध

    फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के मुख्य प्रवेश और निकास द्वार पर लापरवाही दिखाई दी। प्रवेश और निकास द्वार पर बिना किसी पूछताछ के लोग बेखौफ होकर निकल रहे हैं। इनके सामान की जांच और पूछताछ करने वाला कोई नजर नहीं आया।

    वहीं रिजर्वेशन काउंटर की ओर बने प्रवेश द्वार पर भी पुलिस का नामों निशान दिखाई नहीं दिया। ऐसे में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति यहां से आसानी से गुजर सकता है। स्टेशन पर अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है।



    प्लेटफार्म, ट्रेन और आस-पास के हिस्सों में अभियान चलाया जा रहा है। सामान और संदिग्ध व्यक्तियों के दस्तावेज की भी जांच की जा रही है। डाग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ता ने घंटों स्टेशन पर जांच की। स्टेशन चारों तरफ से खुला हुआ है। पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। स्टेशन पर जीआरपी के जवानों को तैनात किया गया है।

    राजपाल, थाना प्रभारी, राजकीय रेलवे पुलिस।