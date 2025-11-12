दिल्ली धमाके के बाद भी फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा राम भरोसे, नहीं मिला मेटल डिटेक्टर; संदिग्ध बेखौफ!

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे है। यहां प्रवेश और निकास द्वार पर किसी भी प्रकार का मेटल डिटेक्टर नहीं लगा है। जीआरपी के जवान भी नदारद दिखाई दिए। लाल किले के सामने हुए धमाके के बाद फरीदाबाद रेलवे स्टेशन की ऐसी स्थिति चिंता का विषय है। क्योंकि इस धमाके के तार सीधे रूप से जिले से जुड़ गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यहां से कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। फरीदाबाद रेलवे से प्रतिदिन 15-20 हजार यात्री दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, अमृतसर और उत्तर प्रदेश सहित अन्य हिस्सों मेें आवागमन के लिए ट्रेन में सवार होते हैं। स्टेशन से रोज 90 एक्सप्रेस और लोकल ट्रेन गुजरती हैं। दिल्ली में बम विस्फोटक के बाद लोग ट्रेनों से अधिक सफर कर रहे हैं।

सुरक्षा के मद्देनजर फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन पर जांच अभियान के दौरान जीआरपी और हरियाणा पुलिस के बम निरोधक दस्ता ने प्लेटफार्म नंबर एक, दो और तीन से लेकर ट्रेनों में यात्रियों के दस्तावेज तथा सामान की जांच की। संदिग्ध यात्रियों की टिकट और आधार कार्ड की जांच की गई। लेकिन पुलिस को कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु नहीं मिली।

यहां से भी तो प्रवेश कर सकते हैं संदिग्ध फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के मुख्य प्रवेश और निकास द्वार पर लापरवाही दिखाई दी। प्रवेश और निकास द्वार पर बिना किसी पूछताछ के लोग बेखौफ होकर निकल रहे हैं। इनके सामान की जांच और पूछताछ करने वाला कोई नजर नहीं आया।