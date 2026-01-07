खुले बूस्टर होल में गिरे तीन बेजुबान, देर रात रेस्क्यू के बाद भी नहीं बची जान; निगम पर लापरवाही का आरोप

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। पर्वतीय कालोनी बूस्टर के होल से तीन पिल्लों को निकालने का प्रयास नगर निगम और स्थानीय लोगों द्वारा देर रात चलता रहा। देर रात एक बजे निगम की अर्थमूवर की सहायता से तीनों को निकाला गया। लेकिन तीनों पिल्लें मर चुके थे।

स्थानीय लोगों ने पार्षद और नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया। लोगों का कहना था कि होल को सही तरीके से ढकने के बजाय उस पर कट्टा बिछा दिया गया था। ऐसे में पिल्लों की जगह छोटे बच्चे भी हो सकते थे।

लोगों का कहना है कि बूस्टर पर रहने वाले कर्मचारी को होल ढकने के लिए कहा गया था। लेकिन उन्होंने लोगों की शिकायत को नजरअंदाज कर दिया। पिल्लों को रेस्क्यू करने के दौरान पानी की पाइप लाइन भी टूट गई।