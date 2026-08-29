फरीदाबाद में पिता की मौत के बाद बढ़ा प्रॉपर्टी विवाद, बड़े भाई ने छोटे पर चलाईं तीन गोलियां; हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सारन गांव में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर शुक्रवार रात दो भाइयों के बीच विवाद हो गया। कहासुनी के दौरान बड़े भाई ने छोटे भाई पर तीन गोलियां चला दीं। इनमें से एक गोली छोटे भाई को लग गई। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार सारन गांव निवासी तुषार और अभिषेक के पिता की मौत हो चुकी है। पिता की मौत के बाद से दोनों भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। शुक्रवार रात अभिषेक अपनी पत्नी को उसके मायके से लेकर घर लौटा था। इसी दौरान उसका बड़े भाई तुषार से किसी बात को लेकर विवाद हो गया।