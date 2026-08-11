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    फरीदाबाद में 15 अगस्त से पहले जानलेवा मांझे की बिक्री जारी, प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार

    By Harender Nagar Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 05:42 PM (IST)

    स्वतंत्रता दिवस से पहले फरीदाबाद में प्रतिबंधित मांझे की बिक्री बढ़ गई है, जिससे हादसों का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन से इसकी बिक्री रोकने के लिए बड़े ...और पढ़ें

    फरीदाबाद के बाजार में प्रतिबंधित मांझे की बिक्री शुरू।

    फरीदाबाद के बाजार में प्रतिबंधित मांझे की बिक्री शुरू।

    HighLights

    1. स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रतिबंधित मांझे की बिक्री बढ़ी।

    2. पिछले साल मांझे से कई लोग घायल हुए, एक की मौत।

    3. प्रशासन से सख्त कार्रवाई और जागरूकता अभियान की मांग।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। स्वतंत्रता दिवस नजदीक आते ही शहर में पतंगबाजी का उत्साह बढ़ने लगा है, लेकिन इसके साथ ही प्रतिबंधित मांझे का खतरा भी मंडराने लगा है। शहर के कई बाजारों में प्रतिबंधित मांझे की बिक्री की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसलिए 15 अगस्त से पहले इसकी बिक्री रोकने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है।

    जिला प्रशासन की ओर से प्रतिबंधित मांझे और नायलोन से बने सिंथेटिक धागे की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर प्रतिबंध पहले से लागू है। इसे लेकर प्रशासन या पुलिस द्वारा अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। प्रतिबंधित मांझे की धार कितनी जानलेवा हो सकती है, इसका अंदाजा पिछले वर्ष हुए हादसों से लगाया जा सकता है।

    जुलाई 2025 में मांझे की चपेट में आने से करीब 20 लोग घायल

    जुलाई 2025 में मांझे की चपेट में आने से करीब 20 लोग घायल हुए थे। इनमें डॉक्टर और पुलिसकर्मी भी शामिल थे। 28 जुलाई को दिल्ली-आगरा नेशनल हाईवे के पलवल एलिवेटेड मार्ग पर मांझे से बचने के प्रयास में एक ऑटो पलट गया था, जिसमें फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी निवासी युवक की मौत हो गई थी।

    पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के बाद भी प्रतिबंधित मांझे से हादसा हुआ था। 16 अगस्त को सेक्टर-62 के पास बाइक से जा रहे 36 वर्षीय प्रापर्टी डीलर जवाहर की गर्दन मांझे से कट गई थी। गंभीर हालत में उन्हें निजी अस्पताल के आइसीयू में भर्ती कराया गया था। हाथ से मांझा हटाने के प्रयास में उनकी अंगुलियां भी कट गई थीं।

    खबरें और भी

    पिछले साल अगस्त 2025 में ही सीएम फ्लाइंग ने बल्लभगढ़ में पतंग की दुकानों पर छापेमारी कर प्रतिबंधित चीनी मांझा बरामद किया था। तीन दुकानदारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे, मगर इस बार अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

    पक्षियों के लिए भी खतरा

    प्रतिबंधित मांझा केवल वाहन चालकों और राहगीरों के लिए ही खतरा नहीं है। यह पक्षियों के पंख और शरीर को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। सड़क पर यह बाइक सवारों की गर्दन में उलझकर जानलेवा साबित हो चुका है। ऐसे में 15 अगस्त के दौरान पतंगबाजी बढ़ने से खतरा और बढ़ने की आशंका है।

    शहर में प्रतिबंधित मांझे की बिक्री रोकने के लिए बाजारों में विशेष जांच अभियान चलाने, दुकानदारों के स्टाक की जांच करने और लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। प्रशासन के रिकार्ड में प्रतिबंध पहले से मौजूद है, अब उसकी प्रभावी पालना और कार्रवाई पर निगाह रहेगी।

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