फरीदाबाद में बिना सूचना के विभाग ने काट दी बिजली, छह घंटे परेशान रहे लोग
फरीदाबाद के एनआईटी पांच में शनिवार को बिना सूचना के बिजली कटौती से लोग परेशान रहे। सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक बिजली गुल रही, जिससे घरों और दुकानों में कामकाज ठप हो गया। निवासियों ने अधिकारियों से शिकायत की, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। बिजली विभाग ने मरम्मत कार्य के चलते कटौती बताई और सूचना जारी करने का दावा किया।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। एनआइटी पांच के विभिन्न हिस्सों में शनिवार को बिजली सप्लाई प्रभावित रहने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। स्थानीय निवासी बार-बार अधिकारियों को फोन करके सप्लाई शुरू करने की मांग करते रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। करीब छह घंटे बाद दोपहर दो बजे बिजली आपूर्ति शुरु हुई। बिजली निगम की ओर से बिजली सप्लाई प्रभावित रहने को लेकर कोई सूचना भी जारी नहीं की गई थी।
बिजली विभाग भले ही निर्बाध सप्लाई को लेकर दावे करते नहीं थकता, लेकिन इस तरह की स्थिति वास्तविकता को दर्शाती है। एनआइटी पांच के, ई, के, बी और एम सहित अलग-अलग ब्लाक में हजारों परिवार रहते हैं। यहां मार्केट में कई छोटी बड़ी दुकानें भी हैं। बिजली सप्लाई प्रभावित रहने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
ऑफिस में भी काम प्रभावित हुआ। लोगों ने बताया कि एनआईटी एरिया में अकसर बिजली कटौती की समस्या रहती है। बिजली निगम के हेल्पलाइन नंबर पर कई बार फोन किया, लेकिन अधिकारियों ने बार-बार केवल आश्वासन ही दिया। सुबह करीब दस बजे से गुल हुई बिजली की सप्लाई दोपहर दो बजे शुरू हो सकी। जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।
मरम्मत कार्य के चलते एनआइटी-5 के अलग-अलग हिस्सों में बिजली सप्लाई प्रभावित रही थी। ट्रांसफार्मर और बिजली की हाइटेंशन लाइनों की मरम्मत की जा रही है। जिससे निर्बाध रूप से बिजली सप्लाई की जा सके। मरम्मत का कार्य पूरा होने के बाद सप्लाई शुरू कर दी गई थी। इस संबंध में सूचना भी जारी की गई थी। - प्रदीप कुमार गुप्ता, एसडीओ, एनआइटी पांच
