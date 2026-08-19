फरीदाबाद के होटल में अनैतिक गतिविधियों की मिली सूचना, पुलिस के पहुंचते ही मचा हड़कंप; जानिए क्या है पूरा मामला  

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। एनआईटी-तीन चौकी क्षेत्र स्थित एक होटल में बाहर से युवतियों को बुलाए जाने और अनैतिक गतिविधियां होने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस टीम ने होटल पहुंचकर कर्मचारियों से पूछताछ करने के साथ एंट्री रजिस्टर और कमरों में ठहरे लोगों के पहचान संबंधी दस्तावेजों की जांच की। हालांकि, जांच के दौरान पुलिस को होटल के अंदर किसी तरह की अनैतिक गतिविधि होती नहीं मिली।

एनआईटी-तीन चौकी से एएसआइ महेश कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल में बाहर से कुछ युवतियों को बुलाया गया है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने होटल पहुंचकर जांच की। इस दौरान होटल के रजिस्टर में दर्ज एंट्री और कमरों में ठहरे कपल्स के दस्तावेजों की जांच की गई।