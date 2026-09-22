फरीदाबाद में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर बवाल, काम रोकने पर पुलिस ने बरसाईं लाठियां; 7 किसान घायल

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य रोकने वाले किसानों पर पुलिस ने मंगलवार शाम को लाठी चार्ज कर दिया। सात किसान घायल हो गए हैं।

एक्सप्रेसवे के निर्माण पूरा करने में हो रही है लगातार देरी हो रही थी। इसलिए प्रशासन सख्त हुआ है। दोपहर को एसडीएम मयंक भारद्वाज पुलिस बल लेकर निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए मौके पर गए थे।

बिना मुआवजा लिए काम का विरोध कर रहे किसान

पिछले तीन महीने से किसान बिना मुआवजा लिए भूमि पर काम करने का विरोध कर रहे हैं। गांव की जाट पट्टीशामलात भूमि पर प्रशासन लेना चाहता है कब्जा।

प्रशासन ने किसानों को मुआवजा देने का मामला कोर्ट में दायर किया हुआ है। ग्रामीण घायलों को बादशाह खान अस्पताल लेकर गए हैं। 12 गांव के किसानों की पहले ही पंचायत हो चुकी है और विधायक ने विधानसभा के मानसून सत्र में भी ये मुद्दा उठाया था।