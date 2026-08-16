500 लोगों से कर चुके थे ठगी, फरीदाबाद में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश; सरगना समेत 7 आरोपी दबोचे

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में साइबर थाना एनआई टी की टीम ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए सरगना समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित एक होटल में कॉल सेंटर चलाकर लोगों को क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने और अन्य बैंकिंग सेवाओं के नाम पर ठगी करते थे।

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने करीब 400 से 500 लोगों को ठगी का शिकार बनाने की बात कबूल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और निशानदेही से 14 मोबाइल फोन और 14 सिम कार्ड बरामद किए हैं। मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, सीकरी निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि 27 जुलाई को उसके पास एक फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को क्रेडिट कार्ड सेवा से जुड़ा बताते हुए लिमिट बढ़ाने का झांसा दिया और ओटीपी हासिल कर उसके खाते से 65,040 रुपये निकॉल लिए। शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।