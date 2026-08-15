फरीदाबाद में अवैध हथियारों पर पुलिस का शिकंजा, ऑपरेशन ट्रैकडाउन में चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ फरीदाबाद पुलिस का ऑपरेशन ट्रैकडाउन लगातार जारी है। अपराध शाखाओं की अलग-अलग टीमों ने चार स्थानों पर कार्रवाई करते हुए चार आरोपितों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से चार कट्टे बरामद किए हैं।

पुलिस के अनुसार अपराध शाखा सेक्टर-48 की टीम ने अकरम निवासी गांव धौज को नया गांव धौज से गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ अवैध हथियार से जुड़े तीन मामले पहले से दर्ज हैं। अपराध शाखा एनआइटी की टीम ने मोहित निवासी एसजीएम नगर को टाउन नंबर तीन स्थित दशहरा ग्राउंड से कट्टे सहित पकड़ा।

खड्डा कॉलोनी निवासी शिवा को भी सराय बाईपास से कट्टे सहित दबोचा इसी तरह अपराध शाखा सेक्टर-85 की टीम ने पलवल के लेनपुरा मोहल्ला निवासी राहुल को सराय बाईपास से गिरफ्तार किया। वहीं अपराध शाखा सेक्टर-30 की टीम ने खड्डा कॉलोनी निवासी शिवा को भी सराय बाईपास से कट्टे सहित दबोचा। चारों आरोपितों के कब्जे से बरामद हथियार पुलिस ने कब्जे में लेकर संबंधित थानों में शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं।