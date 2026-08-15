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फरीदाबाद में अवैध हथियारों पर पुलिस का शिकंजा, ऑपरेशन ट्रैकडाउन में चार गिरफ्तार

By Harender Nagar Edited By: Sonu Suman
Updated: Sat, 15 Aug 2026 03:33 PM (IST)

फरीदाबाद पुलिस ने 'ऑपरेशन ट्रैकडाउन' के तहत अवैध हथियार रखने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चार कट्टे बरामद किए गए और सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

अवैध हथियारों के खिलाफ फरीदाबाद पुलिस का ऑपरेशन ट्रैकडाउन लगातार जारी। (एआई जेनरेटेड इमेज।)

अवैध हथियारों के खिलाफ फरीदाबाद पुलिस का ऑपरेशन ट्रैकडाउन लगातार जारी। (एआई जेनरेटेड इमेज।)

HighLights

  1. ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत चार आरोपी गिरफ्तार।

  2. पुलिस ने आरोपियों से चार अवैध कट्टे बरामद किए।

  3. सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ फरीदाबाद पुलिस का ऑपरेशन ट्रैकडाउन लगातार जारी है। अपराध शाखाओं की अलग-अलग टीमों ने चार स्थानों पर कार्रवाई करते हुए चार आरोपितों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से चार कट्टे बरामद किए हैं।

पुलिस के अनुसार अपराध शाखा सेक्टर-48 की टीम ने अकरम निवासी गांव धौज को नया गांव धौज से गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ अवैध हथियार से जुड़े तीन मामले पहले से दर्ज हैं। अपराध शाखा एनआइटी की टीम ने मोहित निवासी एसजीएम नगर को टाउन नंबर तीन स्थित दशहरा ग्राउंड से कट्टे सहित पकड़ा।

खड्डा कॉलोनी निवासी शिवा को भी सराय बाईपास से कट्टे सहित दबोचा

इसी तरह अपराध शाखा सेक्टर-85 की टीम ने पलवल के लेनपुरा मोहल्ला निवासी राहुल को सराय बाईपास से गिरफ्तार किया। वहीं अपराध शाखा सेक्टर-30 की टीम ने खड्डा कॉलोनी निवासी शिवा को भी सराय बाईपास से कट्टे सहित दबोचा। चारों आरोपितों के कब्जे से बरामद हथियार पुलिस ने कब्जे में लेकर संबंधित थानों में शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं।

सभी आरोपितों को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि आपरेशन ट्रैकडाउन के तहत अवैध हथियार, नशा तस्करी, लूट, झपटमारी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल आरोपितों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।

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