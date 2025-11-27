फरीदाबाद में बड़ी राहत, अब बिल्डिंग मैप और कंप्लीशन अप्रूवल होगी ऑनलाइन; निगम कमिश्नर ने बनाई नई SOP

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नगर निगम का मैप और कंप्लीशन अप्रूवल सिस्टम ऑफिशियली ऑनलाइन है, लेकिन ज़्यादातर काम ऑफलाइन हो रहे हैं। इस वजह से मैप अप्रूवल और कंप्लीशन अप्रूवल में डेढ़ से दो महीने लग रहे हैं। आर्किटेक्ट और आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें निगम ऑफिस के कई चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

इन दिक्कतों का पता चलने पर नगर निगम कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने गुरुवार को निगम हेडक्वार्टर में आर्किटेक्ट के साथ मीटिंग की। उनकी चिंताओं और सुझावों पर चर्चा करने के बाद उन्होंने घोषणा की कि इसके लिए एक SOP बनाया जाएगा। सारा काम ऑनलाइन होगा। GPS की मदद से साइट की पूरी जानकारी मिलेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि उनका लक्ष्य नगर निगम एरिया में कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए मैप अप्रूवल प्रोसेस को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, आसान और आसान बनाना है, ताकि आम लोगों को कोई दिक्कत न हो। मीटिंग में जिले के लगभग 40 रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट ने हिस्सा लिया। आर्किटेक्ट ने मैप अप्रूवल प्रोसेस, पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने, ड्राइंग टेक्नीक और समय पर अप्रूवल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

म्युनिसिपल कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि उनका मकसद यह पक्का करना है कि किसी को भी म्युनिसिपल ऑफिस न जाना पड़े और उन्हें डिजिटल तरीकों से आसान और तुरंत सर्विस मिले। कमिश्नर ने अधिकारियों को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि अगर आर्किटेक्ट्स द्वारा पोर्टल के ज़रिए अपलोड की गई ड्राइंग पूरी तरह से सही हैं और सरकारी नियमों के हिसाब से हैं, तो वे बिना देर किए तुरंत मैप को मंज़ूरी दें।

उन्होंने यह भी कहा कि बेवजह ऑब्जेक्शन उठाने और फाइलों को पेंडिंग रखने की आदत खत्म की जाएगी, जिससे नागरिकों और आर्किटेक्ट्स दोनों को राहत मिलेगी। म्युनिसिपल कमिश्नर ने आर्किटेक्ट्स को भरोसा दिलाया कि उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और ज़रूरी सुधार जल्द ही लागू किए जाएंगे।