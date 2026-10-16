पत्नी, प्रेमी और बेटी ने मिलकर की पति की हत्या, फरीदाबाद में खौफनाक वारदात से सनसनी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र से हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसने एक बार फिर रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, पल्ला थाना क्षेत्र की श्याम कॉलोनी के पार्ट एक में धारदार हथियार से गर्दन काटकर गोपाल नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई।

हत्या का आरोप गोपाल की पत्नी काजल, उसके प्रेमी योगेंद्र और काजल की बेटी शालिनी पर लगा है। गोपाल मूलरूप से गांव कुंवरपुर जिला हाथरस का रहने वाला था। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया है।

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