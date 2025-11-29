फरीदाबाद में आवारा कुत्तों के आतंक पर नगर निगम का एक्शन, शिकायत के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर
फरीदाबाद में आवारा कुत्तों के आतंक से निपटने के लिए नगर निगम ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। शहर में कुत्तों की बढ़ती संख्या और नागरिकों की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है। निगम ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है और नागरिकों से सहयोग की अपील की है ताकि समस्या का समाधान किया जा सके।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नगर निगम ने आवारा कुत्तों के आतंक को नियंत्रित करने तथा बंध्याकरण को बढ़ावा देने के लिए हेल्प लाइन नंबर जारी किए हैं। अगर किसी क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक हो। वहां कुत्ते काटे जाने के मामले अधिक आ रहे हों तो वहां के नागरिक हेल्प लाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
नगर निगम की ओर से आवारा कुत्तों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में निगम की स्वास्थ्य निगम शाखा ने आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के दिशा निर्देश पर आमजन की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।
बता दें कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 50 हजार आवारा कुत्ते हैं। जिला नागरिक अस्पताल के रिकार्ड की बात करें तो ओपीडी में प्रतिदिन कुत्ते काटे जाने के 80 से अधिक मामले सामने आते हैं। कई बार लोग कुत्तों से संबंधित शिकायत करते हैं, समय रहते समाधान नहीं होता है। स्थिति में सुधार के लिए ही नंबर जारी किए गए हैं, ताकि सही रिकार्ड तैयार हो सके कि किस क्षेत्रों से अधिक शिकायतें आ रही हैं।
शिकायत करने के लिए संपर्क करें
- 0129-2411649
- 0129-2411664
- 0129-2415449
- 76890 44463 (नगर निगम के अधिकृत वेंडर द्वारा जारी)
सभी नागरिकों से अपील है कि आवारा कुत्तों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हेल्प लाइन नंबरों पर काल कर आवश्यक जानकारी दें, ताकि समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
हम प्रयास करेंगे कि आम नागरिक को आवारा कुत्तों से हो रही परेशानी से जल्दी ही निजात दिलाई जा सके।
डा. नितीश परवाल , स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम।
