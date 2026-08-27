फरीदाबाद में एक मां की खौफनाक करतूत, पेपर कटर से 2 साल के बेटे का गला काटा; वजह जानकार रह जाएंगे हैरान 

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। मां की गोद को बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, लेकिन फरीदाबाद के शिव एंक्लेव पार्ट-तीन से सामने आई घटना ने हर किसी को झकझोर दिया।

नवीन नगर चौकी क्षेत्र में दो वर्षीय बेटे पर पेपर कटर से हमला करने के आरोप में पुलिस ने उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया।

पल्ला थाना पुलिस ने आरोपित महिला के खिलाफ जानलेवा हमले की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

घर में बच्चों के साथ अकेली थी महिला

पुलिस के अनुसार, शिव एंक्लेव पार्ट-तीन निवासी कृष्ण कुमार ने शिकायत में बताया कि उसकी शादी करीब पांच वर्ष पहले हुई थी और उसके तीन बच्चे हैं। शिकायत के मुताबिक, उसकी पत्नी का बच्चों के प्रति व्यवहार ठीक नहीं रहता था और वह अक्सर गुस्से में उनके साथ मारपीट करती थी।