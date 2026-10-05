फरीदाबाद: सिरोही खोरी की झील में डूबा बिहार का नाबालिग मजदूर, पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में एक लड़का सिरोही खोरी की झील में डूब गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और लड़के की तलाश में जुट गई है।

बताया गया कि वह बिहार का रहने वाला है और यहां अपने परिवार के साथ मजदूरी करता है।

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