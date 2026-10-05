फरीदाबाद: सिरोही खोरी की झील में डूबा बिहार का नाबालिग मजदूर, पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन
Published: Mon, 05 Oct 2026 10:46 AM (IST)
फरीदाबाद की सिरोही खोरी झील में एक नाबालिग मजदूर डूब गया है। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर ...और पढ़ें
HighLights
फरीदाबाद की सिरोही खोरी झील में हादसा।
बिहार का नाबालिग मजदूर पानी में डूबा।
पुलिस ने तलाश अभियान शुरू किया है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में एक लड़का सिरोही खोरी की झील में डूब गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और लड़के की तलाश में जुट गई है।
बताया गया कि वह बिहार का रहने वाला है और यहां अपने परिवार के साथ मजदूरी करता है।
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