स्वतंत्रता दिवस से पहले मेट्रो स्टेशनों पर सख्ती, सामान की भी होगी जांच; सफर से पहले जान लें ये जरूरी बदलाव

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर फरीदाबाद में मेट्रो यात्रियों की सुरक्षा और बढ़ा दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन की ओर से सभी मेट्रो स्टेशनों पर आज से सघन तलाशी ली जाएगी। नौ अगस्त से स्टेशनों पर यात्रियों को कड़ी सुरक्षा जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।

इसी कड़ी में फरीदाबाद के मेट्रो स्टेशनों पर भी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। नया सुरक्षा शेड्यूल 16 अगस्त तक रहेगा। लिहाजा, स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भीड़-भाड़ वाले समय में यात्रियों को जांच प्रक्रिया में सामान्य दिनों की तुलना में अधिक समय लग सकता है।