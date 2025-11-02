Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद में एक ही दिन में दो हजार शादियां, ट्रैफिक पुलिस ने पार्किंग को लेकर बदले कई नियम

    By Subhash Dagar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 06:12 AM (IST)

    आज फरीदाबाद में देवउठनी एकादशी के मौके पर लगभग दो हजार शादियां हैं, जिससे शहर में भारी ट्रैफिक जाम की आशंका है। सभी बैंक्वेट हॉल बुक हैं और पार्किंग की कमी के कारण सड़कों पर भीड़ बढ़ सकती है। यातायात पुलिस ने अभी तक कोई विशेष योजना नहीं बनाई है, लेकिन वह पार्किंग व्यवस्था पर ध्यान दे रही है और सड़क पर गलत तरीके से पार्क करने वालों पर जुर्माना लगाएगी।    

    prefferd source google
    Hero Image

    आज फरीदाबाद में देवउठनी एकादशी के मौके पर लगभग दो हजार शादियां हैं, जिससे शहर में भारी ट्रैफिक जाम की आशंका है।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। रविवार को असूज साया (देवउठनी एकादशी का काला साया) होने के कारण औद्योगिक नगरी में करीब दो हजार शादियां होनी हैं। जगह-जगह शहनाई बजेगी और बारातें सड़कों पर यातायात बाधित करेंगी। सभी बैंक्वेट हॉल और सामुदायिक भवन शादियों के लिए पूरी तरह बुक हो चुके हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने के कारण लोग सड़कों पर ही वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। सूरजकुंड रोड, कैल गांव से सीकरी तक राष्ट्रीय राजमार्ग, मेट्रो रोड, बड़खल रोड, बल्लभगढ़ में तिगांव रोड और ग्रेटर फरीदाबाद में हजारों फार्महाउस और सामुदायिक भवन स्थित हैं। कुछ लोग अपने घरों के पास टेंट लगाकर शादियां करते हैं।

    इन शादियों में सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। जब लोगों को अपने वाहन खड़े करने की जगह नहीं मिलती, तो वे उन्हें सड़कों पर ही खड़ा कर देते हैं। बैंड-बाजे लगातार बजते रहते हैं, बारातें चलती रहती हैं और युवा नाचते-गाते रहते हैं। इस स्थिति के कारण इन सड़कों पर जाम लग जाता है। यातायात पुलिस ने इस जाम को लेकर न तो कोई योजना बनाई है और न ही कोई एडवाइजरी जारी की है।

    पूरे शहर में एक भी बैंक्वेट हॉल या फार्महाउस खाली नहीं है। सभी बुक हैं। लगभग दो हज़ार शादियाँ हैं। पुलिस वाहन पार्किंग को लेकर पहले से ही सतर्क है। उन्होंने हर बैंक्वेट हॉल मालिक से पार्किंग के लिए जगह बनाने को कहा है। संबंधित क्षेत्र के पुलिस थानों ने बैंक्वेट हॉल और फार्महाउस मालिकों के साथ बैठक कर पार्किंग व्यवस्था पर चर्चा की है। अब कहीं भी सड़कों पर वाहन खड़े नहीं दिखेंगे। मैंने पार्किंग के लिए अलग से एक एकड़ ज़मीन भी खरीद ली है।
    -अनिल अरोड़ा, अध्यक्ष बैंक्वेट हॉल एवं वेडिंग फार्महाउस वेलफेयर एसोसिएशन, राष्ट्रीय राजमार्ग सीकरी

    शादियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। ट्रैफ़िक पुलिस अपने-अपने निर्धारित स्थानों पर हमेशा की तरह ड्यूटी पर रहेगी। अगर कोई सड़क पर वाहन खड़ा करके ट्रैफ़िक बाधित करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की ज़िम्मेदारी चालक की होगी।
    -विकास कुमार, सहायक यातायात पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद