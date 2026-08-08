फरीदाबाद में सिगरेट पीने से रोका तो भड़का युवक, गाली देने के बाद चाकू घोंपकर कर दी हत्या

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। पल्ला थाना क्षेत्र के ओम एंक्लेव में सिगरेट पीने से मना करने पर चाकू घोंपकर युवक की हत्या कर दी गई। मृतक युवक का नाम किशोरी था। यहां परिवार के साथ रहता था। मुरली नाम के आरोपित को उसने सिगरेट पीने से मना किया था। इस बात पर मुरली ने किशोरी को गाली दी। विरोध करने पर मुरली ने किशोरी को चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।