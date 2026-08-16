पत्नी को फोन लगाकर बोला- 'आज मर ही जाऊंगा'; फरीदाबाद में एक व्यक्ति ने आगरा नहर में लगाई छलांग
फरीदाबाद में भारत कॉलोनी के नरेश नामक व्यक्ति ने खेड़ी पुल से आगरा नहर में छलांग लगा दी। कूदने से पहले उसने अपनी पत्नी को फोन पर सूचना दी, जिसके बाद परिवार के पहुंचने से पहले ही उसने छलांग लगा दी और अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
HighLights
फरीदाबाद में नरेश ने खेड़ी पुल से आगरा नहर में छलांग लगाई।
कूदने से पहले पत्नी को फोन पर सूचना दी, कारण अज्ञात।
परिवार के पहुंचने से पहले कूदा, पुलिस तलाश में जुटी।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में एक व्यक्ति ने खेड़ी पुल से आगरा नहर में छलांग लगा दी। व्यक्ति का नाम नरेश है, जो भारत कॉलोनी का रहने वाला है। नहर में कूदने के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है।
परिजनों ने बताया कि नरेश शाम को ड्यूटी से आया था। खाना खाने के बाद बच्चों के साथ सो गया था। रात में वह उठा और नहर पर पहुंच गया। वहां से पत्नी को फोन करके बताया कि वह नहर में कूदने जा रहा है।
इसके बाद पत्नी परिवार वालों को लेकर ऑटो में नहर के पास पहुंची। जैसे ही वे लोग नहर के पास पहुंचे उन्हें देखते ही नरेश ने छलांग लगा दी। पुलिस नहर में उसकी तलाश कर रही है।