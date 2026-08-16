पत्नी को फोन लगाकर बोला- 'आज मर ही जाऊंगा'; फरीदाबाद में एक व्यक्ति ने आगरा नहर में लगाई छलांग

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में एक व्यक्ति ने खेड़ी पुल से आगरा नहर में छलांग लगा दी। व्यक्ति का नाम नरेश है, जो भारत कॉलोनी का रहने वाला है। नहर में कूदने के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है।

परिजनों ने बताया कि नरेश शाम को ड्यूटी से आया था। खाना खाने के बाद बच्चों के साथ सो गया था। रात में वह उठा और नहर पर पहुंच गया। वहां से पत्नी को फोन करके बताया कि वह नहर में कूदने जा रहा है।