फरीदाबाद: सड़क पर बैठे आवारा पशु से टकराई स्कूटी, फिर डिवाइडर से सिर भिड़ने से युवक की मौत
फरीदाबाद के एनआईटी-3 में तड़के आवारा पशुओं से स्कूटी टकराने के बाद एक युवक की डिवाइडर से सिर टकराने से मौत हो गई। ...और पढ़ें
HighLights
फरीदाबाद में आवारा पशुओं से टकराई स्कूटी।
युवक का सिर डिवाइडर से टकराने से हुई मौत।
मृतक आशु खत्री बाइक-स्कूटी खरीद-बिक्री का काम करता था।
हरेंद्र नागर, फरीदाबाद। एनआईटी तीन नंबर क्षेत्र में मंगलवार तड़के करीब चार बजे सड़क पर बैठे आवारा पशुओं से स्कूटी टकराने के बाद एक युवक उछलकर डिवाइडर से जा टकराया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
वह काफी देर तक सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। सुबह होने पर आसपास के लोगों ने उसे निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां से बीके अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई।
मृतक की पहचान एनआईटी पांच निवासी आशु खत्री के रूप में हुई है। वह बाइक और स्कूटी की सेल-परचेज का काम करता था। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव स्वजन को सौंप दिया है।
दोस्त के पास से लौट रहा था घर
पुलिस के अनुसार आशु खत्री मंगलवार तड़के अपने दोस्त के पास से स्कूटी पर घर लौट रहा था। आशु के चाचा अशोक खत्री ने बताया कि वह करीब चार बजे एनआईटी पांच स्थित घर के लिए निकला था।
एनआईटी तीन नंबर क्षेत्र में सड़क पर बैठे आवारा पशुओं से उसकी स्कूटी टकरा गई। तेज गति होने के कारण वह स्कूटी से उछलकर दूर जा गिरा और उसका सिर डिवाइडर से टकरा गया।
हादसे के बाद वह सड़क पर ही बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। सुबह होने पर आसपास के लोगों की नजर उस पर पड़ी। लोगों ने उसे पास के निजी अस्पताल पहुंचाया।
हालत गंभीर होने के कारण वहां से उसे बीके अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
एक साल पहले हुई थी शादी
स्वजन के अनुसार आशु खत्री की शादी करीब एक साल पहले हुई थी। अभी उसकी कोई संतान नहीं थी। वह पिछले करीब आठ-दस वर्षों से बाइक और स्कूटी की सेल-परचेज का काम कर रहा था।
वह अपने बड़े भाई, माता-पिता और पत्नी के साथ एनआईटी पांच में रहता था। उसकी मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया।
सीसीटीवी फुटेज में सड़क पर बैठा दिखा पशुओं का झुंड
सेक्टर तीन चौकी प्रभारी मनोज ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली।
फुटेज में रात के समय सड़क के बीच में गायों का झुंड बैठा दिखाई दिया। आशंका है कि इसी झुंड से स्कूटी की टक्कर हुई, जिसके बाद युवक उछलकर डिवाइडर से टकरा गया।
पुलिस ने स्वजन के बयान के आधार पर 174 की कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कराया और स्वजन को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।