फरीदाबाद: सड़क पर बैठे आवारा पशु से टकराई स्कूटी, फिर डिवाइडर से सिर भिड़ने से युवक की मौत

हरेंद्र नागर, फरीदाबाद। एनआईटी तीन नंबर क्षेत्र में मंगलवार तड़के करीब चार बजे सड़क पर बैठे आवारा पशुओं से स्कूटी टकराने के बाद एक युवक उछलकर डिवाइडर से जा टकराया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

वह काफी देर तक सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। सुबह होने पर आसपास के लोगों ने उसे निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां से बीके अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई।

मृतक की पहचान एनआईटी पांच निवासी आशु खत्री के रूप में हुई है। वह बाइक और स्कूटी की सेल-परचेज का काम करता था। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव स्वजन को सौंप दिया है। दोस्त के पास से लौट रहा था घर पुलिस के अनुसार आशु खत्री मंगलवार तड़के अपने दोस्त के पास से स्कूटी पर घर लौट रहा था। आशु के चाचा अशोक खत्री ने बताया कि वह करीब चार बजे एनआईटी पांच स्थित घर के लिए निकला था।

एनआईटी तीन नंबर क्षेत्र में सड़क पर बैठे आवारा पशुओं से उसकी स्कूटी टकरा गई। तेज गति होने के कारण वह स्कूटी से उछलकर दूर जा गिरा और उसका सिर डिवाइडर से टकरा गया। हादसे के बाद वह सड़क पर ही बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। सुबह होने पर आसपास के लोगों की नजर उस पर पड़ी। लोगों ने उसे पास के निजी अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने के कारण वहां से उसे बीके अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। एक साल पहले हुई थी शादी स्वजन के अनुसार आशु खत्री की शादी करीब एक साल पहले हुई थी। अभी उसकी कोई संतान नहीं थी। वह पिछले करीब आठ-दस वर्षों से बाइक और स्कूटी की सेल-परचेज का काम कर रहा था।