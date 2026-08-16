फरीदाबाद में अजगर का खौफ: डंडे की मदद से छुड़ाई युवक की जान, 1 घंटे की मशक्कत के बाद हुआ रेस्क्यू

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। मेवला महाराजपुर क्षेत्र में रविवार दोपहर के समय अजगर निकलने से पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया। अजगर की लंबाई करीब 10 से 12 फीट थी। अचानक अजगर को देखकर स्थानीय लोग घबरा गए। एक घंटे की मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू स्थानीय लोगों ने किया। तीन युवा मिलकर अजगर को पकड़ रहे थे।

इसी बीच जिस युवक ने अजगर का मुंह पकड़ा था, उनके पैरों को अजगर ने जकड़ लिया। लोगों ने डंडे की मदद से अजगर को पैरों से छुड़ाया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और रेस्क्यू देखने लगे। अजगर के काबू में आने के बाद उसे सुरक्षित रूप से नजदीक जंगल में छोड़ दिया गया।

शेड के अंदर पानी के ड्रम पर अजगर लिपटा प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मेवला महाराजपुर के स्लम एरिया में एक शेड के अंदर पानी के ड्रम पर अजगर लिपटा था। महिलाएं अजगर को देखकर डर गईं और शोर मचाने लगी। जिसके बाद लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने वन्य एवं प्राणी विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। काफी इंतजार के बाद क्षेत्र के कुछ युवाओं ने हिम्मत दिखाते हुए अजगर को पकड़ने का प्रयास शुरू किया।

रस्सी और डंडों की मदद से अजगर को काबू में किया लगभग एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवाओं ने रस्सी और डंडों की मदद से अजगर को काबू में किया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मेवला महाराजपुर और आसपास के इलाकों में अजगर और अन्य जहरीले जीव देखे जा चुके हैं। नहर और झाड़ियों वाले क्षेत्र के कारण यहां अक्सर इस तरह के जीव आ जाते हैं।