'अंदरूनी अंगों में पेट्रोल डाला', फरीदाबाद में युवक को अगवा कर 5 लाख की फिरौती मांगने वाले 2 गिरफ्तार
फरीदाबाद पुलिस ने एक युवक को सात दिन तक बंधक बनाकर पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
HighLights
युवक को सात दिन तक बंधक बनाकर रखा गया।
आरोपियों ने पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी।
शिकायतकर्ता को पेट्रोल पिलाकर प्रताड़ित किया गया।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। युवक पर पिस्टल और अंगूठी चोरी का आरोप लगाकर उसे सात दिन तक बंधक बनाने और स्वजन से पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में पल्ला थाना पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान दिल्ली के गांव आली निवासी दीपक उर्फ काले और लक्की के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, 8 सितंबर को शिकायतकर्ता युवक को उसके परिचित विक्की ने जरूरी काम के बहाने उसे धीरज नगर, फरीदाबाद बुलाया था। वहां पहुंचने पर विक्की, उसका भाई लक्की तथा तीन-चार अन्य युवक मिले।
विक्की ने उसकी कनपटी पर पिस्टल लगाकर उसे जबरदस्ती कार में बैठा लिया और आंखों पर पट्टी बांधकर अज्ञात स्थान पर ले गए। आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की तथा स्वजन से पांच लाख रुपये मंगवाने की मांग की।
अंदरूनी अंगों में पेट्रोल डाला
उन्होंने उस पर पिस्टल और सोने की अंगूठी चोरी का आरोप लगाकर बंधक बनाया था। करीब सात दिन तक आरोपित युवक शिकायतकर्ता केा प्रताड़ित करते रहे। उसके अंदरूनी अंगों में पेट्रोल भी डाला। उसे पेट्रोल पिलाया। उसने मौका देखकर अपने स्वजन को लोकेशन भेज दी।
इसके बाद स्वजन पुलिस लेकर मौके पर पहुंचे और युवक को छुड़ाया। तब सभी आरोपित मौका पाकर फरार हो गए थे। पल्ला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि शिकायतकर्ता और आरोपित आपस में दोस्त हैं।
पिस्टल चोरी करने का शक
7 सितंबर की रात दोनों ने पार्टी की थी और इसके बाद लक्की के धीरज नगर स्थित घर पर रुके थे। सुबह उठने पर लक्की ने अपनी अंगूठी और पिस्टल गायब पाई। घर में उस समय दोनों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था। लक्की ने शिकायतकर्ता पर अंगूठी व पिस्टल चोरी करने का शक जताया।
वहीं, पूछताछ के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा चोरी करने से इनकार करने पर लक्की ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद लक्की शिकायतकर्ता को कार में बैठाकर दिल्ली स्थित अपने दोस्तों के पास ले गया, जहां उसके साथ फिर मारपीट की गई।
बताया कि बाद में लक्की अपने दोस्त दीपक व अन्य साथियों के साथ शिकायतकर्ता को वापस धीरज नगर लेकर आया और उसे बंधक बनाकर रखा तथा उसके साथ मारपीट की। पुलिस इस मामले में बाकी आरोपितों की तलाश कर रही है।