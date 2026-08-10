पहली बार कंधे पर कांवड़, कोई 13 तो कोई 21 साल से निभा रहा परंपरा; शिवभक्तों की सुनिए आस्था की कहानी

हम 21 वर्षों से कांवड़ शिविर लगा रहे हैं। 10 साल तक वाइएमसीए के पास शिविर लगाते थे, अब 11 साल से बीपीटीपी पुल पर शिविर लगा रहे हैं। शिविर में सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं। शिवभक्तों की सेवा करके बड़ा सुकून मिलता है।

-बलबीर सिंह, शिवकांवड़ सेवा समिति।

मैं 13 साल से कांवड़ ला रहा हूं। सावन के महीने में यह धार्मिक यात्रा मुझे मानसिक, शारीरिक और धार्मिक लाभ का अनुभव कराती है। इस यात्रा से पहले मैं बीमार रहा करता था, लेकिन जब से यह शुरू की है, तब से कोई कष्ट नहीं है।

हरीचंद, फतेहपुर तगा

मैं पहली तीसरी बार कांवड़ ला रहा हूं। पहले दो बार कलश में जल लाया था लेकिन इस बार बोले बाबा को कंधे पर बैठाकर ला रहा हूं। भगवान की मर्जी रही तो हर बार कांवड़ लाया करूंगा।

प्रिंस, बल्लभगढ़

मैं तो पहली बार कांवड़ लेकर आई हूं। अकेले ही घर से हरिद्वार चली गई थी। मुझे काफी शारीरिक कष्ट पहुंचा है लेकिन पहली बार का अनुभव ऐसा ही होता है। भोले की मर्जी होगी तो अगले साल भी लेकर आऊंगी।

- कृष्णा, थंथरी, पलवल।