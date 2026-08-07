पिछले तीन दिन से हो रही वर्षा से जाजरू रेलवे अंडरपास में हुआ जलभराव, निकलने में हो रही परेशानी

सुभाष डागर, फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले में तीन दिन से लगातार अच्छी वर्षा होने से जाजरू रेलवे अंडरपास में जलभराव होने के कारण दर्जन भर गांवों के ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित हो गया।

इस अंडर पास से रोजाना हजारों की संख्या में लोग सेक्टर-59 और 58 के कारखानों में नौकरी करने के लिए आते-जाते हैं। पिछले 12 घंटे में जिले में 20 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि बृहस्पतिवार को 40 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई थी।

पशुओं के लिए चारा लाना मुश्किल जाजरू के किसानों के खेत रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ पड़ते हैं। ग्रामीणों को पशुओं के लिए चारा लाना मुश्किल हो गया है। मलेरना बाईपास से होकर आने-जाने में चार किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है और इससे किसानों को ज्यादा डीजल फुंक रहा है।