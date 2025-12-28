Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फरीदाबाद में बीच सड़क चलती i20 कार बनी आग का गोला, बाल-बाल बची चालक की जान

    By Parveen Kaushik Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 03:50 PM (IST)

    फरीदाबाद में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर एक चलती i20 कार में अचानक आग लग गई। चालक विकास ने तुरंत कार रोककर अपनी जान बचाई। कुछ ही मिनटों ...और पढ़ें

    Hero Image

    एक्सप्रेसवे पर कार में लगी आग।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-दो के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर रात को चलती कार में आग लग गई। चालक ने तुरंत कार रोकी और उतर गया। कुछ ही मिनट में आग ने पूरी कार को चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची लेकिन तब तक आग से कार पूरी तरह से जल चुकी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार आइएमटी स्थित एक उद्योग में काम करने वाले विकास अपनी आई-20 कार से ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहे थे। सेक्टर-2 के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन से होते हुए जा रहे थे। तभी कार में नीचे से धुआं निकलने लगा।

    यह भी पढ़ें- फरीदाबाद में पेड़ से लटका मिला किसान का शव, सुसाइड नोट के आधार पर पार्षद समेत पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    विकास को पहले तो कुछ समझ नहीं आया लेकिन जब बराबर में चल रहे वाहन चालकों ने इशारा किया तो उन्होंने साइड में तुरंत कार रोक दी। नीचे उतरकर देखा तो आग लग रही थी। वह कुछ समझ पाते, कुछ कर पाते तब तक आग पूरी तरह से फैल गई। उधर सूचना मिलने पर अग्रसेन चौकी पुलिस मौके पर पहुंची।जांच में पता चला कि आग लगने का कारण शार्ट सर्किट था।