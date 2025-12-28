फरीदाबाद में बीच सड़क चलती i20 कार बनी आग का गोला, बाल-बाल बची चालक की जान

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-दो के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर रात को चलती कार में आग लग गई। चालक ने तुरंत कार रोकी और उतर गया। कुछ ही मिनट में आग ने पूरी कार को चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची लेकिन तब तक आग से कार पूरी तरह से जल चुकी थी।

