फरीदाबाद में बीच सड़क चलती i20 कार बनी आग का गोला, बाल-बाल बची चालक की जान
फरीदाबाद में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर एक चलती i20 कार में अचानक आग लग गई। चालक विकास ने तुरंत कार रोककर अपनी जान बचाई। कुछ ही मिनटों ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-दो के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर रात को चलती कार में आग लग गई। चालक ने तुरंत कार रोकी और उतर गया। कुछ ही मिनट में आग ने पूरी कार को चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची लेकिन तब तक आग से कार पूरी तरह से जल चुकी थी।
पुलिस के अनुसार आइएमटी स्थित एक उद्योग में काम करने वाले विकास अपनी आई-20 कार से ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहे थे। सेक्टर-2 के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन से होते हुए जा रहे थे। तभी कार में नीचे से धुआं निकलने लगा।
विकास को पहले तो कुछ समझ नहीं आया लेकिन जब बराबर में चल रहे वाहन चालकों ने इशारा किया तो उन्होंने साइड में तुरंत कार रोक दी। नीचे उतरकर देखा तो आग लग रही थी। वह कुछ समझ पाते, कुछ कर पाते तब तक आग पूरी तरह से फैल गई। उधर सूचना मिलने पर अग्रसेन चौकी पुलिस मौके पर पहुंची।जांच में पता चला कि आग लगने का कारण शार्ट सर्किट था।
