Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

'सीसीटीवी 25 हजार, गिरफ्तारी शून्य', फरीदाबाद में पिता की मौत के बाद बेटे ने उठाए पुलिस प्रशासन पर सवाल

By Digital Desk Edited By: Abhinaw Tripathi
Published: Mon, 21 Sep 2026 06:10 AM (IST)

फरीदाबाद में पिछले महीने एक हिट-एंड-रन दुर्घटना में पिता की मौत के बाद, बेटे ने पुलिस की धीमी कार्रवाई और ...और पढ़ें

News Article Hero Image

HighLights

  1. फरीदाबाद में हिट-एंड-रन में पिता की मौत पर बेटे ने उठाए सवाल।

  2. पुलिस पर धीमी कार्रवाई और गिरफ्तारी न होने का आरोप लगाया गया।

  3. बेटे ने गहन जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले महीने मंदिर से घर लौटते समय फरीदाबाद के एक व्यक्ति की तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से मौत हो गई थी। अब उनके बेटे ने स्थानीय पुलिस पर मामले में बहुत धीमी गति से काम करने का आरोप लगाया है, क्योंकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

फरीदाबाद में 27 अगस्त की रात को 'हिट-एंड-रन' की घटना में लक्ष्मी नारायण झंवर की मौत हो गई। रात करीब 8:35 बजे, एक तेज़ रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मारी और उनके ऊपर से गुजर गई।

पुलिस FIR के अनुसार, झंवर मंदिर से घर लौट रहे थे, तभी उनके घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। ड्राइवर रुका नहीं और घटनास्थल से भाग गया। बाद में उनकी बेटी ने शिकायत दर्ज कराई और सूरजकुंड पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई।

उनके बेटे अमित, जो फेसबुक में काम करते हैं, का कहना है कि इलाके के CCTV फुटेज से पता चलता है कि कार बहुत तेज रफ्तार में थी, इतनी तेज कि उनके पिता को रास्ते से हटने का कोई मौका नहीं मिला।

वे मामले की गहन जांच और ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि यही एकमात्र तरीका है जिससे उनके पिता को न्याय मिल सकता है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि क्या FIR में अभी जो धाराएं लगाई गई हैं वे काफी हैं, या मामले के तथ्यों को देखते हुए और भी आरोप जोड़े जाने चाहिए।

अमित ने फरीदाबाद पुलिस से घटना के समय कार में मौजूद सभी लोगों की पहचान करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि शहर में लगभग 25,000 स्मार्ट कैमरे हैं, जिनकी मदद से गाड़ी में सवार लोगों का पता लगाया जा सकता है।

उन्होंने ड्राइवर की पहचान और भूमिका की जांच की भी मांग की है, साथ ही यह पता लगाने को कहा है कि दुर्घटना के समय ड्राइवर फोन का इस्तेमाल कर रहा था या शराब के नशे में था।

पुलिस ने बताया कि जांच के सिलसिले में 3 सितंबर को मेवला महाराजपुर के रहने वाले बृजेश नाम के व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि, इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने घटना में शामिल गाड़ी को जब्त कर लिया है और उनका कहना है कि CCTV फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर जांच जारी है।