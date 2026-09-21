'सीसीटीवी 25 हजार, गिरफ्तारी शून्य', फरीदाबाद में पिता की मौत के बाद बेटे ने उठाए पुलिस प्रशासन पर सवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले महीने मंदिर से घर लौटते समय फरीदाबाद के एक व्यक्ति की तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से मौत हो गई थी। अब उनके बेटे ने स्थानीय पुलिस पर मामले में बहुत धीमी गति से काम करने का आरोप लगाया है, क्योंकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

फरीदाबाद में 27 अगस्त की रात को 'हिट-एंड-रन' की घटना में लक्ष्मी नारायण झंवर की मौत हो गई। रात करीब 8:35 बजे, एक तेज़ रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मारी और उनके ऊपर से गुजर गई। पुलिस FIR के अनुसार, झंवर मंदिर से घर लौट रहे थे, तभी उनके घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। ड्राइवर रुका नहीं और घटनास्थल से भाग गया। बाद में उनकी बेटी ने शिकायत दर्ज कराई और सूरजकुंड पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई।

उनके बेटे अमित, जो फेसबुक में काम करते हैं, का कहना है कि इलाके के CCTV फुटेज से पता चलता है कि कार बहुत तेज रफ्तार में थी, इतनी तेज कि उनके पिता को रास्ते से हटने का कोई मौका नहीं मिला।

वे मामले की गहन जांच और ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि यही एकमात्र तरीका है जिससे उनके पिता को न्याय मिल सकता है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि क्या FIR में अभी जो धाराएं लगाई गई हैं वे काफी हैं, या मामले के तथ्यों को देखते हुए और भी आरोप जोड़े जाने चाहिए।

अमित ने फरीदाबाद पुलिस से घटना के समय कार में मौजूद सभी लोगों की पहचान करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि शहर में लगभग 25,000 स्मार्ट कैमरे हैं, जिनकी मदद से गाड़ी में सवार लोगों का पता लगाया जा सकता है।