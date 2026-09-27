फरीदाबाद की मंडी में फल और सब्जियों के दाम में उतार-चढ़ाव, देखें रेट की ताजा लिस्ट

प्रवीन कौशिक, फरीदाबाद। औद्योगिक नगरी की डबुआ मंडी में फल व सब्जियों के दाम में उतार-चढ़ाव जारी है। कुछ सब्जियों के दाम में बीते दिनों के मुकाबले मामूली गिरावट भी दर्ज की गई है, लेकिन फलों के दाम में घटोतरी नहीं हो पा रही है। इसे त्योहारी सीजन का असर माना जा रहा है।

बताया जा रहा है कि फलों की आवक भी अधिक नहीं हो रही है। थोक विक्रेताओं को उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही दिन में फलों के दाम घट सकते हैं। इसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा। फल के थोक के दाम (प्रति किलो में) फल दाम (₹) सेब 15-70 अनार 50-100 अमरूद 30-80 मौसमी 25-30 तरबूज 20 संतरा 25-50 सब्जियों के दाम (प्रति किलो में) सब्जी दाम (₹) आलू 5-10 प्याज 34-40 टमाटर 20-25 बैंगन 10-15 घिया 5-10 खीरा 20-25 मूली 5-15 बंद गोभी 10-12 परमल 40 गोभी 18-20