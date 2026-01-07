शराब के नशे में युवक ने दोस्त को चाकू से गोदकर मार डाला, इलाके में फैली सनसनी
फरीदाबाद के अजरोंदा गांव में शराब के नशे में दो दोस्तों के बीच झगड़ा हुआ। एक दोस्त ने दूसरे भीम सिंह को चाकू से गोदकर मार डाला। मृतक और आरोपी दोनों का ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद के गांव अजरोंदा में शराब पीकर दो दोस्तों के बीच हुए झगड़े में एक ने चाकू से गोद कर दूसरे दोस्त की हत्या कर दी। मृतक और आरोपी दोनों का नाम भीम सिंह है।
पुलिस के अनुसार, दोनों ही मूल रूप से नेपाल के रहने वाले हैं। इनमें मृतक ड्राइवरी का काम करता था, जबकि आरोपी चिकन की दुकान चलाता है। पुलिस ने चौक पोस्टमार्टम के लिए भेज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
