    फरीदाबाद में शराब के नशे में दोस्त ने युवक को चाकू से गोदा, मौत से पहले कहा- आज मुझे दोस्त के हाथों मरना है

    By HARENDER NAGAREdited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 06:21 PM (IST)

    फरीदाबाद के अजरौंदा गांव में शराब पीने के दौरान हुए झगड़े में एक दोस्त ने दूसरे की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी भीम थापा ने अपने दोस्त भीम कंवर को सब ...और पढ़ें

    फरीदाबाद में दोस्त ने युवक की चाकू मारकर की हत्या। सांकेतिक तस्वीर

    हरेंद्र नागर, फरीदाबाद। गांव अजरौंदा में शराब पीने के दौरान हुए झगड़े में एक व्यक्ति ने सब्जी काटने वाला चाकू सीने में घोंपकर अपने दोस्त की हत्या कर दी। आरोपित व्यक्ति का नाम भीम थापा जबकि मृतक का नाम भीम कंवर है।

    दाेनों मूलरूप से नेपाल के रहने वाले हैं। भीम थापा यहां अजरौंदा में पत्नी के साथ रहता है और चिकन की दुकान पर मीट काटने का काम करता है। भीम कंवर अकेला रहता था और ड्रइवरी करता था। दोनों के किराये के कमरे यहां थोड़ी-थोड़ी दूरी पर हैं।

    दोनों में थी गहरी दोस्ती

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दोनों के बीच काफी दोस्ती थी। वे अक्सर एक दूसरे के कमरे पर जाकर बैठते थे और खाते-पीते थे। आपस में काफी हंसी मजाक और परिवार की बातें करते थे। मंगलवार रात भीम कंवर एक अन्य दोस्त राजू के साथ भीम थापा के कमरे पर आया था।

    थापा की पत्नी भी वहीं थी। तीनों दोस्त बैठकर शराब पी रहे थे। शराब खत्म हो गई तो वे तीनों कमरे से नीचे उतरकर बाहर आ गए। शराब लेकर आने की बात के चलते थापा और कंवर के बीच कहासुनी हो गई। भीम कंवर ने दो तीन थप्पड़ थापा को मार दिए।

    इस पर गुस्सा होकर वह कमरे में गया और सब्जी काटने वाला चाकू उठा लाया। आते ही उसने चाकू भीम कंवर के सीने में घोंप दिया। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। आस-पास के लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिय है।

    पुलिस का कहना है कि शव पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल भिजवाया है। मृतक के परिवार वालों को सूचित कर दिया है। उनके फरीदाबाद पहुंचने पर शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। आरोपित भीम थापा को हिरासत में ले लिया है।

    भीम कंवर ने कहा आज मुझे दोस्त के हाथों मरना है

    प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों ने काफी शराब पी हुई थी और वे पूरी तरह नशे में थे। जब उनके बीच झगड़ा हुआ और भीम थापा चाकू लेकर आया तो भीम कंवर ने अपना सीना आगे करते हुए कहा कि आज मुझे दोस्त के हाथों मरना है। मैंने तुझे मारा है, तू मझे आज मार डाल। इसके बाद थापा ने चाकू घोंप दिया था।

