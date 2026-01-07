फरीदाबाद में शराब के नशे में दोस्त ने युवक को चाकू से गोदा, मौत से पहले कहा- आज मुझे दोस्त के हाथों मरना है

हरेंद्र नागर, फरीदाबाद। गांव अजरौंदा में शराब पीने के दौरान हुए झगड़े में एक व्यक्ति ने सब्जी काटने वाला चाकू सीने में घोंपकर अपने दोस्त की हत्या कर दी। आरोपित व्यक्ति का नाम भीम थापा जबकि मृतक का नाम भीम कंवर है।

दाेनों मूलरूप से नेपाल के रहने वाले हैं। भीम थापा यहां अजरौंदा में पत्नी के साथ रहता है और चिकन की दुकान पर मीट काटने का काम करता है। भीम कंवर अकेला रहता था और ड्रइवरी करता था। दोनों के किराये के कमरे यहां थोड़ी-थोड़ी दूरी पर हैं।

दोनों में थी गहरी दोस्ती पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दोनों के बीच काफी दोस्ती थी। वे अक्सर एक दूसरे के कमरे पर जाकर बैठते थे और खाते-पीते थे। आपस में काफी हंसी मजाक और परिवार की बातें करते थे। मंगलवार रात भीम कंवर एक अन्य दोस्त राजू के साथ भीम थापा के कमरे पर आया था।

थापा की पत्नी भी वहीं थी। तीनों दोस्त बैठकर शराब पी रहे थे। शराब खत्म हो गई तो वे तीनों कमरे से नीचे उतरकर बाहर आ गए। शराब लेकर आने की बात के चलते थापा और कंवर के बीच कहासुनी हो गई। भीम कंवर ने दो तीन थप्पड़ थापा को मार दिए।

पुलिस का कहना है कि शव पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल भिजवाया है। मृतक के परिवार वालों को सूचित कर दिया है। उनके फरीदाबाद पहुंचने पर शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। आरोपित भीम थापा को हिरासत में ले लिया है।