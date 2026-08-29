फरीदाबाद में फॉर्च्यूनर का कहर, बस का इंतजार कर रहे दो सगे भाइयों की टक्कर लगने से मौत
फरीदाबाद-गुरुग्राम मार्ग पर एक फॉर्च्यूनर कार की टक्कर से दो सगे भाई अवधेश और अखिलेश की मौके पर ही मौत हो गई।
HighLights
फरीदाबाद-गुरुग्राम मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ।
फॉर्च्यूनर कार की टक्कर से दो भाई मारे गए।
मृतकों की पहचान अवधेश और अखिलेश के रूप में हुई।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। फरीदाबाद गुड़गांव मार्ग पर फॉर्च्यूनर कार की टक्कर से दो सगे भाइयों की मौत हो गई।
शुरुआती जानकारी के अनुसार, दोनों भाई अपनी बहनों के साथ बस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान गुरुग्राम की तरफ से आई फॉर्च्यूनर कार ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी। इतनी तेज थी कि दोनों की मौके पर मौत हो गई। मृतकों के नाम अवधेश और अखिलेश थे।
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