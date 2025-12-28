Language
    फरीदाबाद में पेड़ से लटका मिला किसान का शव, सुसाइड नोट के आधार पर पार्षद समेत पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    By PARVEEN KAUSHIKEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 03:18 PM (IST)

    फरीदाबाद के अनंगपुर गांव के किसान जयपाल का शव कांत एन्क्लेव के जंगल में पेड़ से लटका मिला। जेब से मिले सुसाइड नोट के आधार पर सूरजकुंड पुलिस ने नगर निग ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। अनंगपुर गांव के रहने वाले किसान का शव रविवार सुबह कांत एन्क्लेव के जंगल में पेड़ से लटका मिला। ग्रामीण व पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बादशाह खान नागरिक अस्पताल की मोरचरी में रखवाया।

    मृतक की जेब से मिले सुसाइड नोट के आधार पर थाना सूरजकुंड पुलिस ने नगर निगम के पार्षद, उसके भाई सहित पांच लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए विवश करने की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

    यह है पूरा मामला

    थाना सूरजकुंड में अनंगपुर घाटी तला मोहल्ला निवासी अजय पाल ने दी शिकायत में बताया कि उनका बड़ा भाई जयपाल था। 27 दिसंबर को भाई जयपाल घर से कह कर गए थे कि वह देवेंद्र, गजेंद्र, जयपाल उर्फ जग्गे, विकल व दिनेश उर्फ डीके से मिलने जा रहे हैं।

    इन पर उनकी बकाया धनराशि है और यह उसे बहुत दिनों से बहका रहे हैं, जान से मारने की धमकी देते रहते हैं। उनके भाई शाम तक घर लौट कर वापस नहीं आए। भतीजे निखिल ढूंढते हुए कांत एन्क्लेव के जंगल में गए, वहां देखा कि भाई पेड़ पर फांसी का फंदा बनाकर लटका हुआ है।

    इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर आई। भाई की जेब एक सुसाइड नोट मिला। जिसमें बताया गया है कि देवेंद्र, गजेंद्र सहित उक्त पांच लोग उसे धमकाते रहे। इनकी वजह से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया है। या फिर इन लोगों ने भाई को मारा है।

    आरोपियों से खतरे की कही बात

    अजय पाल ने बताया कि उसे और भाई के बच्चों को आरोपितों से खतरा है। यह लोग राजनीति से जुड़े हैं। इस मामले के जांच अधिकारी एएसआइ प्रवीन ने बताया कि अभी तक जांच में सामने आया है कि जयपाल ने देवेंद्र के साथ 2016 में अपनी एक बीघा जमीन बेचने का सौदा किया था। उस समय देवेंद्र ने उसे चैक दे दिए लेकिन बाद में कहा कि वह कैश दे देगा।

    इसके बाद पूरी रकम जयपाल को समय पर नही दी गई। इस वजह से दोनों पक्षों में विवाद था। मामले की जांच की जा रही है। सुसाइड नोट को जांच के लिए एफएसएल भेजा जाएगा। आरोपितों से पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने मृतक की जेब में मिले मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया है। इसके अंदर काल डिटेल की जांच की जाएगी। रविवार दोपहर को मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया।