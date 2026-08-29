फरीदाबाद में सड़क किनारे सो रहे दो चचेरे भाइयों पर चढ़ा डंपर, दोनों की मौत; 10 दिन से कर रहे थे मजदूरी
फरीदाबाद के सेक्टर-65 में सड़क किनारे सो रहे दो चचेरे भाई मजदूरों को एक डंपर ने कुचल दिया, जिससे उनकी ...और पढ़ें
HighLights
फरीदाबाद में डंपर ने सड़क किनारे सो रहे मजदूरों को कुचला।
दो चचेरे भाई बादल मांझी और करण कुमार की दर्दनाक मौत।
पुलिस ने अज्ञात डंपर चालक पर केस दर्ज कर जांच शुरू की।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-65 में रात के समय सड़क किनारे आराम कर रहे दो श्रमिकों को डंपर ने कुचल दिया। दोनों मृतक आपस में चचेरे भाई थे। उनके पास मिले आधार कार्ड से उनकी पहचान पश्चिम अजीमगंज खड़गपुर मुंगेर बिहार निवासी बादल मांझी और करण कुमार के रूप में हुई है।
उनकी उम्र 22-23 साल है। पुलिस ने ठेकेदार की शिकायत पर अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। उनके स्वजन को सूचित कर दिया है। पुलिस के अनुसार, ऊंचा गांव निवासी ठेकेदार संजय यादव सेक्टर-65 स्थित प्लाट नंबर 2969 में मकान निर्माण का काम करा रहा है।
सड़क पर सोते समय कुचले पैर
निर्माण स्थल पर मिट्टी भरने का काम भी चल रहा था। बादल और करण नाम के युवक करीब 10-15 दिन से उसके यहां मजदूरी कर रहे थे। 25 अगस्त को दोनों मजदूरों का ठेकेदार के साथ हिसाब हो चुका था। इसके बाद वे वहां से चले गए थे। अगले दिन रात में दोनों फिर निर्माण स्थल के पास पहुंच गए।
दोनों प्लाट के सामने सड़क पर ही सो गए। इसी दौरान मिट्टी लेकर एक डंपर वहां पहुंचा। चालक निर्माण स्थल पर मिट्टी डालने के लिए वाहन को पीछे-आगे कर रहा था। इसी दौरान सड़क पर सो रहे दोनों श्रमिकों पर उसने डंपर चढ़ा दिया। हादसे में दोनों के पैर बुरी तरह कुचल गए।
हादसे की जांच जारी
घायल अवस्था में बादल ने ठेकेदार को फोन करके घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर संजय यादव मौके पर पहुंचा और दोनों को उपचार के लिए बीके अस्पताल ले गया। चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए एम्स ट्रामा सेंटर दिल्ली रेफर किया।
वहां भर्ती नहीं हो पाने के बाद दोनों को वापस बीके अस्पताल लाया गया। अब उपचार के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया।
पुलिस का कहना है कि डंपर और उसके चालक की पहचान के लिए आसपास के क्षेत्र में जानकारी जुटाई जा रही है। हादसे के कारणों और चालक की लापरवाही से जुड़े तथ्यों की भी जांच की जा रही है।
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