फरीदाबाद में बेकाबू डंपर ने दो कॉन्स्टेबलों को कुचला, एक घंटे तक मदद के इंतजार में तड़पते रहे; दोनों की मौत

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में पर्वतीय कॉलोनी पुलिस चौकी में राइडर पर तैनात दो सिपाहियों को बुधवार दोपहर सोहना रोड पर सरूरपुर के पास डंपर ने कुचल दिया। इनमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हैरान करने वाली बात यह है कि हादसे के बाद दोनों सिपाही करीब एक घंटे तक खून से लथपथ पड़े रहे, मगर मौके पर एंबुलेंस नहीं पहुंची। पुलिस करीब 15 मिनट बाद पहुंची। नहीं पहुंची एंबुलेंस पुलिस के अनुसार, जब एंबुलेंस नहीं पहुंची तो पुलिस उन्हें वहां मौजूद पिकअप में डालकर अस्पताल ले जाया गई, जहां डाक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। यदि समय पर एंबुलेंस मिल जाती तो दोनों की जान बच सकती थी।

अविवाहित थे दोनों उधर, डंपर चालक डंपर को छोड़कर भाग गया। मृतक सिपाहियों के नाम नवीन और अभिषेक हैं। नवीन भिवानी के डांग कला का रहने वाला था, जबकि अभिषेक भिवानी सिटी में जैन चौक अलबेला गली का रहने वाला था। दोनों की उम्र 24-26 साल थी और अविवाहित थे और साल 2024 में हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे। दो महीने पहले उनकी तैनाती पर्वतीय कॉलोनी चौकी में हुई थी।

दोनों ने लगाया था हेलमेट पर्वतीय कॉलोनी चौकी प्रभारी ने बताया कि नवीन और अभिषेक सुबह राइडर मोटरसाइकिल लेकर ड्यूटी के लिए निकले थे। दोपहर में गश्त करते हुए वे साेहना रोड से जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार में आए एक डंपर ने पीछे से उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों मोटरसाइकिल सहित सड़क पर गिर गए। डंपर उन्हें रौंदता हुआ ऊपर से निकल गया। दोनों ने हेलमेट लगाया हुआ था।