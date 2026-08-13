फरीदाबाद में एक्सप्रेसवे पर लगेंगे 450 NPR कैमरे, नंबर प्लेट से होगी हर वाहन की पहचान
फरीदाबाद में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए 450 एनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे। इससे ओवरस्पीडिंग और रेड लाइट जंप ज ...और पढ़ें
HighLights
450 NPR कैमरे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगाए जाएंगे।
यातायात नियमों के उल्लंघन, खासकर ओवरस्पीडिंग पर नजर रखी जाएगी।
फरीदाबाद पुलिस ने NHAI और FMDA को पत्र लिखा है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर अब निगरानी और सख्त होने जा रही है। फरीदाबाद क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर करीब 450 एनपीआर (नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे लगाए जाएंगे।
इन कैमरों के माध्यम से वाहनों की नंबर प्लेट की पहचान के साथ यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने में मदद मिलेगी। पुलिस की योजना है कि एक्सप्रेसवे पर ओवरस्पीड और रेड लाइट जम्प जैसी घटनाओं पर प्रभावी निगरानी रखी जाए।
फरीदाबाद पुलिस ने एनपीआर कैमरे लगाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को पत्र लिखा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार संभवतः एक माह के भीतर एक्सप्रेसवे पर करीब 450 कैमरे लगाए जा सकते हैं। कैमरे लगने के बाद एक्सप्रेसवे पर गुजरने वाले वाहनों की निगरानी और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान करना आसान होगा।
नौ चौराहों पर ट्रैफिक लाइट की योजना
एक्सप्रेसवे पर फरीदाबाद क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नौ चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाने की भी योजना है। इसके लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) को पत्र भेजा गया है। ट्रैफिक लाइट लगने के बाद इन चौराहों पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने और दुर्घटनाओं की आशंका कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
नंबर प्लेट से होगी वाहनों की पहचान
एनपीआर कैमरों की मदद से वाहनों की नंबर प्लेट को रिकार्ड किया जा सकेगा। इससे किसी घटना के बाद संबंधित वाहन की पहचान करने में भी पुलिस को मदद मिलेगी। एक्सप्रेसवे पर तेज गति से वाहन चलाने वालों और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के लिए तकनीकी निगरानी को मजबूत किया जाएगा।
खबरें और भी
एनपीआर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए एनएचएआइ को पत्र लिखा गया है। संभवतः एक माह में करीब 450 कैमरे लगा दिए जाएंगे। वहीं, एक्सप्रेसवे के नौ चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाने के लिए एफएमडीए को पत्र भेजा गया है। एक्सप्रेसवे पर कैमरों और ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था लागू होने के बाद यातायात नियमों की निगरानी के साथ-साथ सड़क सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
- जयबीर राठी, डीसीपी ट्रैफिक