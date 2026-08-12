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    फरीदाबाद से दिल्ली जाने वाले ध्यान दें, बॉर्डर पर रूट डायवर्जन लागू; पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

    By Harender Nagar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 12:35 PM (IST)

    फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस 2026 समारोह के लिए दिल्ली जाने वाले भारी और मध्यम वाहनों पर प्रतिबंध की एडवाइजरी जारी की है। ...और पढ़ें

    दिल्ली की सीमाओं पर वाहनों की चेकिंग हो रही है। फोटो- जागरण

    दिल्ली की सीमाओं पर वाहनों की चेकिंग हो रही है। फोटो- जागरण

    HighLights

    1. स्वतंत्रता दिवस 2026 के लिए फरीदाबाद ट्रैफिक एडवाइजरी जारी।

    2. दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों पर 12 से 15 अगस्त तक प्रतिबंध।

    3. आपातकालीन सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं को प्रतिबंध से छूट।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। स्वतंत्रता दिवस समारोह-2026 को लेकर फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है।

    सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली की ओर जाने वाले भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों तथा इंटरस्टेट बसों के आवागमन पर निर्धारित अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस दौरान भारी वाहनों को दिल्ली सीमा से पहले ही वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा।

    12 अगस्त रात से लागू होगी व्यवस्था

    फुल ड्रेस रिहर्सल के मद्देनजर 12 अगस्त की रात आठ बजे से 13 अगस्त को दोपहर एक बजे तक दिल्ली की ओर जाने वाले भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 14 अगस्त की रात आठ बजे से 15 अगस्त को कार्यक्रम समाप्त होने तक भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों तथा इंटरस्टेट बसों के दिल्ली की ओर जाने पर रोक रहेगी।

    यह प्रतिबंध बदरपुर बॉर्डर, पल्ला बॉर्डर, करणी सिंह शूटिंग रेंज बॉर्डर, सूरजकुंड बॉर्डर, मांगर चौकी, सीकरी एनएच-19, सेक्टर-30 कट (दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे) समेत दिल्ली से लगने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर लागू रहेगा। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए प्रतिबंधित वाहनों को सीमा क्षेत्र से पहले ही निर्धारित वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जाएगा।

    इन वाहनों को मिलेगी छूट

    एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, पुलिस एवं अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। इसके अलावा दूध, फल, सब्जी और आवश्यक खाद्य सामग्री, जीवनरक्षक दवाइयां व मेडिकल सप्लाई तथा पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और अन्य ईंधन ले जाने वाले वाहनों को भी छूट दी जाएगी। सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त विशेष वाहन भी प्रतिबंध से बाहर रहेंगे।

    खबरें और भी

    ट्रैफिक पुलिस द्वारा सीमावर्ती मार्गों और नाकाबंदी स्थलों पर विशेष चेकिंग की जाएगी। प्रतिबंधित अवधि में नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

    ट्रैफिक पुलिस ने परिवहन संचालकों और वाहन मालिकों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित अवधि और वैकल्पिक मार्गों की जानकारी अपने चालकों को पहले से उपलब्ध कराएं। यातायात संबंधी सहायता के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर 0129-2267201 या डायल-112 पर संपर्क किया जा सकता है।

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