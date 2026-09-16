Faridabad Mandi Bhav Today: डबुआ मंडी में आज क्या रहे फल-सब्जियों और फसलों के दाम? देखें पूरी लिस्ट
फरीदाबाद की डबुआ मंडी में फल और सब्जियों के दामों में उतार-चढ़ाव जारी है, जिसमें हाल ही में बढ़ोतरी दर्ज ...और पढ़ें
HighLights
डबुआ मंडी में फल-सब्जियों के दाम में उतार-चढ़ाव, फिर हुई बढ़ोतरी।
मानसून के कारण दामों में और अधिक वृद्धि की प्रबल संभावना।
आपूर्ति और मांग के आधार पर तय होते हैं फल-सब्जियों के दाम।
प्रवीन कौशिक, फरीदाबाद। औद्योगिक नगरी की डबुआ मंडी में फल व सब्जियों के दाम में उतार-चढ़ाव आ रहा है। इसे वर्षा का असर भी कहा जा सकता है। एक बार फिर दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई। कुछ फलों व सब्जियों के दाम में मामूली घटत थी तो कुछ में काफी बढ़ोतरी नजर आई।
वैसे भी यदि कोई फल व सब्जियां मंडी में अधिक आ गई हैं तो इनके दाम में कमी आ सकती है। वहीं यदि स्टाक कम है तो रेट अधिक हो सकते हैं। अब मानसून भी शुरू हो गया है। इसलिए सब्जियों व फलों के दाम में और चढ़ाव आने की संभावना है।
थोक बाज़ार के दाम (प्रति किलो)
फल के थोक के दाम
|फल
|दाम (₹/किग्रा)
|सेब
|25 - 150
|संतरा
|60
|अनार
|30 - 110
|अमरूद
|30 - 80
|केला
|8 - 12
|मौसमी
|20 - 30
|बाबूगोशा
|50 - 90
सब्जियों के दाम
|सब्ज़ी
|दाम (₹/किग्रा)
|आलू
|5 - 10
|प्याज
|30 - 50
|टमाटर
|25 - 35
|बैंगन
|8 - 20
|घिया
|5 - 12
|तोरी
|15
|खीरा
|10 - 25
|मूली
|6 - 15
|बंद गोभी
|10 - 15
|परमल
|25
|गोभी
|15 - 30
|करेला
|20
फसलें
|फसल
|दाम (₹/किग्रा)
|गेहूं
|26.10
|चावल
|44 - 130
|तिल
|19
दालें
|दाल
|दाम (₹/किग्रा)
|मसूर
|81
|मूंग
|115
|चना
|77