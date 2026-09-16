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Faridabad Mandi Bhav Today: डबुआ मंडी में आज क्या रहे फल-सब्जियों और फसलों के दाम? देखें पूरी लिस्ट

By Parveen Kaushik Edited By: Anup Tiwari
Published: Wed, 16 Sep 2026 05:20 AM (IST)

फरीदाबाद की डबुआ मंडी में फल और सब्जियों के दामों में उतार-चढ़ाव जारी है, जिसमें हाल ही में बढ़ोतरी दर्ज ...और पढ़ें

एआई जेनेरेटेड इमेज।

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HighLights

  1. डबुआ मंडी में फल-सब्जियों के दाम में उतार-चढ़ाव, फिर हुई बढ़ोतरी।

  2. मानसून के कारण दामों में और अधिक वृद्धि की प्रबल संभावना।

  3. आपूर्ति और मांग के आधार पर तय होते हैं फल-सब्जियों के दाम।

प्रवीन कौशिक, फरीदाबाद। औद्योगिक नगरी की डबुआ मंडी में फल व सब्जियों के दाम में उतार-चढ़ाव आ रहा है। इसे वर्षा का असर भी कहा जा सकता है। एक बार फिर दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई। कुछ फलों व सब्जियों के दाम में मामूली घटत थी तो कुछ में काफी बढ़ोतरी नजर आई।

वैसे भी यदि कोई फल व सब्जियां मंडी में अधिक आ गई हैं तो इनके दाम में कमी आ सकती है। वहीं यदि स्टाक कम है तो रेट अधिक हो सकते हैं। अब मानसून भी शुरू हो गया है। इसलिए सब्जियों व फलों के दाम में और चढ़ाव आने की संभावना है।

थोक बाज़ार के दाम (प्रति किलो)

फल के थोक के दाम

फल दाम (₹/किग्रा)
सेब 25 - 150
संतरा 60
अनार 30 - 110
अमरूद 30 - 80
केला 8 - 12
मौसमी 20 - 30
बाबूगोशा 50 - 90

सब्जियों के दाम

सब्ज़ी दाम (₹/किग्रा)
आलू 5 - 10
प्याज 30 - 50
टमाटर 25 - 35
बैंगन 8 - 20
घिया 5 - 12
तोरी 15
खीरा 10 - 25
मूली 6 - 15
बंद गोभी 10 - 15
परमल 25
गोभी 15 - 30
करेला 20

फसलें

फसल दाम (₹/किग्रा)
गेहूं 26.10
चावल 44 - 130
तिल 19

दालें

दाल दाम (₹/किग्रा)
मसूर 81
मूंग 115
चना 77