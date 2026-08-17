फरीदाबाद में अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसने की तैयारी, बिजली-पानी कनेक्शन पर लगेगी रोक
फरीदाबाद में सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण रोकने के लिए नगर निगम ने बिजली-पानी कनेक्शन पर रोक लगाने की तैयारी की है। मुख्य नगर योजनाकार ने संबंधित विभागों को पत्र लिखकर शुरुआती चरण में ही कब्जों को रोकने के निर्देश दिए हैं।
HighLights
अवैध निर्माणों पर रोक के लिए बिजली-पानी कनेक्शन बंद होंगे।
मुख्य नगर योजनाकार ने विभागों को पत्र लिखकर निर्देश दिए।
शुरुआती चरण में ही कब्जों को रोकने पर जोर दिया जाएगा।
दीपक पांडेय, फरीदाबाद। सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बनाए जाने वाली कालोनियों को शुरुआती चरण में ही रोकने का प्रयास किया जाएगा। ताकि इनके तोड़फोड़ को लेकर अधिक संंसाधन नहीं लगाने पड़े। इसके लिए मुख्य नगर योजनाकार की ओर से नगर निगम की इंजीनियरिंग शाखा ओर दक्षिणी बिजली वितरण निगम के एसई को पत्र लिखा गया है। जिसमें अवैध निर्माण करने वालों को सीवर पानी और बिजली कनेक्शन देने पर रोक लगाने को कहा है।
इसके साथ ही कहा है कि जो लोग बिना सीएलयू और नक्शा पास कराए ही अपने भवन में वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू कर देते है। इससे सरकार को भी राजस्व का नुकसान होता है। ऐसे लोगों को भी बिजली कनेक्शन नहीं देने को कहा गया है। अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए कर्मचारी और संसाधन दोनो प्रयोग करने पड़ते हैं। जिससे राजस्व का नुकसान होता है।
नेहरू कॉलोनी में निगम को 250 अवैध निर्माण तोड़ने के दौरान लोगों के काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। सभी लोगों ने बिजली और सीवर पानी के कनेक्शन लिए हुए थे।
कब्जाधारियों को मिलीभगत से मिल जाता है कनेक्शन
सरकारी जमीन पर कब्जा करके प्लाटिंग करने वाले भूमाफिया अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से बिजली का कनेक्शन भी मिल जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे वहां पर बसने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। क्योेंकि लोगों को लगता है कि जमीन सरकार से पास हो गई है। खोरी और जमाई कालोनी में इसी तरह से प्लाटिंग करके लोगों ने धीरे धीरे कब्जा कर लिया। खोरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तोड़ फोड़ की गई। इन दोनों ही जगह पर लोगों ने बिजली के कनेक्शन लिए हुए थे।छह घंटे की कार्रवाई में 500 लीटर से अधिक हुआ खर्च/B
पिछले माह गुरुग्राम रोड स्थित जमाई कालोनी में तोड़फोड़ की ओर से आठ अर्थमूवर लगाई गई। निगम के व्हीकल शाखा के कर्मचारियों की माने तो एक घंटे में अर्थमूवर आठ से नौ लीटर डीजल की खपत करती है। ऐसे में छह घंटे चली कार्रवाई में 500 लीटर डीजल खर्च हुआ। इसके साथ अन्य और संसाधन भी लगाए गए।
ऐसे में केवल एक दिन की ताेड़फोड़ की कार्रवाई में निगम ने एक लाख रुपये से अधिक खर्च कर दिए। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं। जिसमें निगम को एक ही जमीन पर दो बार तोड़फोड़ की कार्रवाई करनी पड़ी हो। इसमें खोरी वन क्षेत्र भी शामिल है।
मिलीभगत करके बिजली कनेक्शन देने वालों पर भी हो कार्रवाई
अवैध निर्माण पर तो निगम की ओर से अर्थमूवर चला दिए जाते हैं। लेकिन प्लाटिंग करने वाले और बिजली कनेक्शन देने वालों पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है। बिजली कनेक्शन मिलने की वजह से कब्जे बढ़ते हुए चले जाते हैं। वहीं भूमाफिया आसानी से लोगों पर अपना भरोसा जमा लेते हैं। - आनंदकांत भाटिया, पूर्व सदस्य, बड़खल निगरानी समिति
नगर निगम की ओर से सीवर और पानी का कनेक्शन देने के लिए प्रापर्टी आइडी और अन्य सभी दस्तावेज चेक किए जाते हैं। अवैध कालोनी में सीवर कनेक्शन नहीं दिया जाता है। पानी की लाइन को कुछ जगहों पर मुख्य लाइन से लोग चोरी छिपे जोड़ लेेेते हैं। इसको रोकने के लिए सख्ती से काम किया जाएगा। - ओमवीर सिंह, अधीक्षण अभियंता
सरकारी जमीन पर होने वाले कब्जों और बिना सीएलयू के भवन बनाने वालों को रोकने के लिए चारों तरफ से घेराबंदी करने की जरूरत है। इसके लिए निगम की इंजीनियरिंग शाखा और बिजली वितरण निगम को पत्र लिखा गया है। ताकि शुरुआती चरण में ही कब्जों को रोका जा सके। - धर्मपाल सिंह, मुख्य नगर योजनाकार, नगर निगम
खास जानकारी
- 150 एकड़ से अधिक निगम की जमीन पर कब्जा
- 100 से अधिक मकान जमाई कालोनी में ढहाए
- 200 से अधिक कब्जों को कालोनी में सात माह पहले था तोड़ा
- 250 मकानों को नेहरू कालोनी में गया था तोड़ा
- 08 माह में कुल 15 बार हुई तोड़फोड़ की कार्रवाई
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