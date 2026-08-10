फरीदाबाद में बड़ी वारदात की फिराक में घूम रहे 3 युवकों को दबोचा, क्राइम ब्रांच ने बरामद किए अवैध हथियार

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में सेक्टर-30 क्राइम ब्रांच ने बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने आरोपितों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए है। उनके पास से दो पिस्टल, तीन मैगजीन और कारतूस बरामद किए है।

क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि सेक्टर-30 मार्केट के पास तीन युवक घूम रहे हैं। उनके पास हथियार भी है। पुलिस ने नाकाबंदी करके तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया।

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पुलिस की ओर से अभी पकड़े गए युवकों और उनका पता उजागर नहीं किया गया है। एसीपी अमन यादव के अनुसार पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ की जा रही है।