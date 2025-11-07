बिना परमिट चल रहे वाहनों पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम की कार्रवाई, तीन बसों और एक कैब का किया चालान

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बिना परमिट हाईवे पर चलने वाली बसों व प्राइवेट कैब पर कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तीन बसों व एक कैब का 54 हजार रुपये का चालान किया। सभी वाहनों को जब्त कर लिया गया। यह कार्रवाई बदरपुर बार्डर व बल्लभगढ़ बस अड्डा के पास की गई थी।

उड़नदस्ता के डीएसपी शाकिर हुसैन ने बताया कि सूचना मिली थी कि हाईवे पर बिना परमिट के बसें व कैब चल रही हैं। इसलिए इस सूचना बदरपुर बार्डर से बल्लभगढ़, मथुरा, आगरा व दिल्ली की ओर बसों की चेकिंग की गई। बस अड्डा बल्लभगढ़ के सामने दो बसें मिली। इनमें कंडक्टर सवारी बिठा रहे थे।