बिना परमिट चल रहे वाहनों पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम की कार्रवाई, तीन बसों और एक कैब का किया चालान
फ़रीदाबाद में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम ने बिना परमिट चल रहे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इस दौरान, तीन बसों और एक कैब का चालान किया गया। यह कार्रवाई अवैध परिवहन गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से की गई थी, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बिना परमिट हाईवे पर चलने वाली बसों व प्राइवेट कैब पर कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तीन बसों व एक कैब का 54 हजार रुपये का चालान किया। सभी वाहनों को जब्त कर लिया गया। यह कार्रवाई बदरपुर बार्डर व बल्लभगढ़ बस अड्डा के पास की गई थी।
उड़नदस्ता के डीएसपी शाकिर हुसैन ने बताया कि सूचना मिली थी कि हाईवे पर बिना परमिट के बसें व कैब चल रही हैं। इसलिए इस सूचना बदरपुर बार्डर से बल्लभगढ़, मथुरा, आगरा व दिल्ली की ओर बसों की चेकिंग की गई। बस अड्डा बल्लभगढ़ के सामने दो बसें मिली। इनमें कंडक्टर सवारी बिठा रहे थे।
इनके पास परमिट नहीं था। दोनों बसों पर 21-21 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। इसके अतिरिक्त एक बस में अनियमितताएं पाई जाने पर 1500 रुपये का जुर्माना किया गया। एक कैब में बिना परमिट के सवारी बिठाई जा रही थी। इस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। कुल जुर्माना 54 हजार रुपये जुर्माना किया गया। इन सभी वाहनों को जब्त कर बल्लभगढ़ बस अड्डा परिसर में खड़ा करा दिया गया है।
