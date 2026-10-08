कांग्रेस के प्रदर्शन में चले तमाचे, फरीदाबाद में 2 महिला नेताओं की भिड़ंत का VIDEO हो गया वायरल

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर आईएनडीआई के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के दो महिला नेताओं में जमकर मारपीट हुई। मार्च प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर्ल चौधरी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष बलजीत कौशिक के नेतृत्व में ओल्ड फरीदाबाद में चांदी वाली धर्मशाला से लेकर पथवारी मंदिर तक पैदल मार्च निकाल रहे थे।

कांग्रेस के बैनर को पकड़ कर बल्लभगढ़ से विधानसभा चुनाव में रही प्रत्याशी पराग शर्मा चल रही थी। उसके साथ गजना लांबा भी चल रही थी। गजना लांबा उससे आगे निकलना चाह रही थी। तभी पराग शर्मा ने गजना लांबा को एक तमाचा जड़ दिया।