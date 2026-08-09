फरीदाबाद के कॉलेजों में दाखिले की नई राह खुली, क्या आपके लिए भी बची है सीट?

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। स्नातक के विभिन्न कोर्स में रिक्त सीटों पर दाखिला के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से ओपन काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। पहले दिन निजी और राजकीय कालेजों में लगभग 500 से अधिक छात्र और छात्राओं ने बची हुई रिक्त सीटों पर दाखिला लिया है। रविवार को भी ओपन काउंसलिंग के तहत दाखिला होंगे, इसके बाद छात्रों को सौ रुपये विलंब शुल्क देना होगा।



उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से जिले के निजी और राजकीय कालेजों में दाखिला के लिए छात्रों को सात मई से 12 जुुलाई तक का समय दिया था। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 22 जुलाई को पहली मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, छात्रों ने चार अगस्त तक फीस जमा कराकर सीट सुनिश्चित किया।

इसके बाद दूसरे चरण की दाखिला प्रक्रिया शुरू की गई। चार अगस्त को दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की गई, इसके तहत छात्रों को फीस जमा कराने तथा दाखिला लेने के लिए शुक्रवार सात अगस्त तक का समय दिया गया था। अभी तक कालेजों की 65 प्रतिशत सीटों पर दाखिले हो चुके हैं। रविवार को दाखिला बढ़ने की संभावना है।

10 अगस्त से ओपन काउंसलिंग में विलंब शुल्क के साथ होंगे दाखिले उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार शनिवार से तीसरे चरण की दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तहत शनिवार और रविवार को ओपन काउंसलिंग में दाखिला से वंचित रह गए छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा। साप्ताहिक अवकाश के दिन भी कॉलेज दाखिला के लिए खुले रहेंगे।

इसके बाद 10 अगस्त से दाखिला लेने वाले छात्रों को सौ रुपये विलंब शुल्क देना होगा। 17 से 23 अगस्त तक दाखिला लेने वाले छात्रों को सौ रुपये लेट फीस और सौ रुपये अतिरिक्त प्रति दिन के अनुसार देना होगा, इसके बाद ही दाखिला होगा।