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    स्वतंत्रता दिवस से पहले फरीदाबाद में हाई अलर्ट, CID ने 20 होटलों का रिकॉर्ड खंगाला

    By Harender Nagar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 05:29 AM (IST)

    स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद में सतर्कता बढ़ा दी है, जिसके तहत सीआइडी ने सेंट्रल जोन के 20 होटलों का रिकॉर्ड खंगाला। होटल संच ...और पढ़ें

    स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद में सतर्कता बढ़ा दी है। फाइल फोटो

    स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद में सतर्कता बढ़ा दी है। फाइल फोटो

    HighLights

    1. सीआइडी ने स्वतंत्रता दिवस सुरक्षा के लिए 20 होटलों की जांच की।

    2. संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने हेतु मेहमानों के रिकॉर्ड खंगाले गए।

    3. होटल संचालकों को पहचान पत्र के बिना कमरा न देने की हिदायत।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। किसी अप्रिय घटना की पूर्व सूचना हासिल करने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीआइडी ने होटलों और धर्मशालाओं की जांच शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मंगलवार को सीआइडी की टीम ने सेंट्रल जोन के 20 होटलों का रिकार्ड खंगाला। इस दौरान होटल के रजिस्टर, मेहमानों के रिकॉर्ड और पहचान संबंधी दस्तावेजों की जांच की गई। होटल संचालकों से भी पूछताछ कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

    इंस्पेक्टर के नेतृत्व में गठित सीआइडी की टीम ने अलग-अलग होटलों में पहुंचकर वहां ठहरे मेहमानों की जानकारी जुटाई। टीम ने होटल संचालकों से पूछा कि कमरा देने से पहले मेहमानों की पहचान किस तरह सत्यापित की जाती है और उनका रिकार्ड किस प्रकार रखा जा रहा है। रजिस्टर में दर्ज जानकारी का भी मौके पर मिलान किया गया।

    बिना आइडी कमरा दिया तो होगी परेशानी

    सीआइडी टीम ने होटल संचालकों को स्पष्ट हिदायत दी कि किसी भी व्यक्ति को बिना पहचान पत्र के कमरा न दिया जाए। होटल में ठहरने वाले प्रत्येक मेहमान का पूरा रिकार्ड रखा जाए। विशेष रूप से विदेशी नागरिकों के ठहरने की स्थिति में उनका पूरा ब्यौरा दर्ज करने के निर्देश दिए गए।

    होटल संचालकों को यह भी कहा गया कि मेहमानों की पहचान और ठहरने से संबंधित रिकार्ड में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। जांच के दौरान जहां अनियमितताएं मिलीं, वहां होटल संचालकों को चेतावनी देते हुए रिकार्ड दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। सीआइडी की कार्रवाई के बाद होटल संचालकों में हड़कंप मचा रहा। कई संचालक अपने यहां दर्ज मेहमानों के रिकार्ड और रजिस्टर को दुरुस्त करने में जुट गए।

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    तीनों जोन में अलग-अलग दिन चलेगा अभियान

    स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सीआइडी की ओर से यह जांच अभियान केवल सेंट्रल जोन तक सीमित नहीं रहेगा। तीनों जोन में अलग-अलग दिन होटलों और धर्मशालाओं की जांच की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों का उद्देश्य होटलों में ठहरने वाले लोगों की जानकारी जुटाने के साथ किसी संदिग्ध गतिविधि की पहले ही पहचान करना है।

    स्वतंत्रता दिवस से पहले होटलों के रिकार्ड की इस तरह जांच किए जाने से साफ है कि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने के मूड में नहीं हैं। होटल संचालकों को भी मेहमानों की पहचान और रिकार्ड संबंधी नियमों का गंभीरता से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।