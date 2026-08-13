स्वतंत्रता दिवस से पहले फरीदाबाद में हाई अलर्ट, CID ने 20 होटलों का रिकॉर्ड खंगाला

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। किसी अप्रिय घटना की पूर्व सूचना हासिल करने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीआइडी ने होटलों और धर्मशालाओं की जांच शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मंगलवार को सीआइडी की टीम ने सेंट्रल जोन के 20 होटलों का रिकार्ड खंगाला। इस दौरान होटल के रजिस्टर, मेहमानों के रिकॉर्ड और पहचान संबंधी दस्तावेजों की जांच की गई। होटल संचालकों से भी पूछताछ कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इंस्पेक्टर के नेतृत्व में गठित सीआइडी की टीम ने अलग-अलग होटलों में पहुंचकर वहां ठहरे मेहमानों की जानकारी जुटाई। टीम ने होटल संचालकों से पूछा कि कमरा देने से पहले मेहमानों की पहचान किस तरह सत्यापित की जाती है और उनका रिकार्ड किस प्रकार रखा जा रहा है। रजिस्टर में दर्ज जानकारी का भी मौके पर मिलान किया गया।

बिना आइडी कमरा दिया तो होगी परेशानी सीआइडी टीम ने होटल संचालकों को स्पष्ट हिदायत दी कि किसी भी व्यक्ति को बिना पहचान पत्र के कमरा न दिया जाए। होटल में ठहरने वाले प्रत्येक मेहमान का पूरा रिकार्ड रखा जाए। विशेष रूप से विदेशी नागरिकों के ठहरने की स्थिति में उनका पूरा ब्यौरा दर्ज करने के निर्देश दिए गए।

होटल संचालकों को यह भी कहा गया कि मेहमानों की पहचान और ठहरने से संबंधित रिकार्ड में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। जांच के दौरान जहां अनियमितताएं मिलीं, वहां होटल संचालकों को चेतावनी देते हुए रिकार्ड दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। सीआइडी की कार्रवाई के बाद होटल संचालकों में हड़कंप मचा रहा। कई संचालक अपने यहां दर्ज मेहमानों के रिकार्ड और रजिस्टर को दुरुस्त करने में जुट गए।

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तीनों जोन में अलग-अलग दिन चलेगा अभियान स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सीआइडी की ओर से यह जांच अभियान केवल सेंट्रल जोन तक सीमित नहीं रहेगा। तीनों जोन में अलग-अलग दिन होटलों और धर्मशालाओं की जांच की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों का उद्देश्य होटलों में ठहरने वाले लोगों की जानकारी जुटाने के साथ किसी संदिग्ध गतिविधि की पहले ही पहचान करना है।