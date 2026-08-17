फरीदाबाद में नींद की झपकी आने से कार खंभे से टकराई, धूं-धूं कर जली गाड़ी; बाल-बाल बचा ड्राइवर
फरीदाबाद में एक टैक्सी चालक को नींद की झपकी आने से उसकी कार खंभे से टकराकर आग की चपेट में आ गई। बाइक सवार की मदद से चालक को समय रहते बाहर निकाला गया, जिससे उसकी जान बच गई, हालांकि कार पूरी तरह जल गई।
HighLights
चालक को नींद की झपकी से हुआ हादसा।
कार खंभे से टकराकर आग की चपेट में आई।
बाइक सवार ने जान बचाई, कार पूरी तरह जली।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सोमवार अलसुबह नींद की झपकी एक कार चालक के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। उनकी कार खंभे से टकराने से आग लग गई। इससे कार का दरवाजा लाक हो गया।
बाइक सवार के ऐन वक्त पर आने से उन्हें शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। समय रहते उनकी जान बच गई। लेकिन पूरी कार जल गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग से एक गाड़ी आई थी।
ऐसे हुआ हादसा
कार चालक विपिन ने पुलिस को बताया कि वह टैक्सी चलाता है। सोमवार अल सुबह वह दिल्ली से सेक्टर-35 में एक सवारी को छोड़कर अपने घर अशोका एनक्लेव लौट रहा था। क्योंकि रात को ठीक प्रकार से सो नहीं सका था। इसलिए सेक्टर-35 से सराय ख्वाजा की ओर जाने वाले मोड़ पर उसे अचानक नींद की झपकी आ गई।
कार का संतुलन बिगड़ गया
इसी दौरान कार का संतुलन बिगड़ गया और वह सामने बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर लगते ही कार के अगले हिस्से से धुआं निकलने लगा। अंदर तार में स्पार्किंग हुई और कुछ ही मिनटों में कार के अगले हिस्से में आग फैल गई। यह देख वह तुरंत कार से बाहर निकलने लगे लेकिन उनकी साइड का दरवाजा लाक हो गया, जिससे वह कार से बाहर नहीं निकल पाए।
शुक्र रहा कि वहां से गुजर रहे बाइक सवार ने उन्हें देख लिया और मदद को आगे आए, वरना जान जा सकती थी। किसी राहगीर ने इसकी सूचना दमकल विभाग को भी दे दी थी। कुछ ही देर में एक गाड़ी आग बुझाने आ गई।