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फरीदाबाद में निर्माणाधीन इमारत में पानी भरने से तीन मकानों में आई दरार, भय के माहौल में 10 परिवार

By Deepak Pandey Edited By: Sonu Suman
Updated: Sat, 15 Aug 2026 04:01 PM (IST)

फरीदाबाद के सेक्टर-31 में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की नींव में पानी भरने से पास के तीन मकानों में दरारें आ गईं, जिससे 10 से अधिक परिवार भयभीत हैं। प्रभ ...और पढ़ें

निर्माणाधीन इमारत में पानी भरने से मकानों में आई दरार। (एआई जेनरेटेड इमेज)

निर्माणाधीन इमारत में पानी भरने से मकानों में आई दरार। (एआई जेनरेटेड इमेज)

HighLights

  1. निर्माणाधीन बिल्डिंग की नींव में पानी भरने से दरारें।

  2. तीन मकानों में दरारें, 10 से अधिक परिवार भयभीत।

  3. पुलिस पर बिल्डर को बचाने और धमकाने का आरोप।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-31 स्थित स्प्रिंग फील्ड कॉलोनी में बन रही एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की नीव में पानी भरने से साथ के तीन मकानों में दरार आ गई। प्रभावित लाेगों ने अपने मकानों में जैक और ईटों का सहारा दिया है। ताकि कोई हादसा नहीं हो। मकान में दरार की वजह से 10 से अधिक परिवार भय के माहौल में है। लोगों का आरोप है कि पुलिस में भी बिल्डर के खिलाफ शिकायत दी गई है। लेकिन पुलिस बिल्डर पर कार्रवाई करने के बजाय उनको ही धमका रही है।

स्थानीय लोगों के अनुसार कालोनी में एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। वर्षा के बाद निर्माणाधीन हिस्से में बड़ी मात्रा में पानी जमा हो गया था। इसके बाद आसपास की जमीन धंसने लगी। जमीन के खिसकने का असर नजदीक बने तीन मकानों पर पड़ा और तीन मकानों की जमीन बैठ गई। देखते ही देखते मकानों की दीवारों में गहरी दरारें दिखाई देने लगीं।

मकान मालिकों और आसपास रहने वाले लोगों में अफरा-तफरी

इससे मकान मालिकों और आसपास रहने वाले लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोगों का कहना है कि समय रहते स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो मकानों को और नुकसान हो सकता है। कुछ स्थानों पर मकानों को जैक और ईंटों का सहारा दिया गया है, ताकि उनकी स्थिति को तत्काल संभाला जा सके। हालांकि लोगों को डर है कि वर्षा होने पर जमीन दोबारा खिसक सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है।

स्थानीय निवासियों ने नगर निगम के अधिकारियों से मामले की शिकायत की है। लोगों ने निर्माण कार्य और मौके की स्थिति की जांच कराने की मांग की है। इसके अलावा सेक्टर-31 थाने में भी शिकायत दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए, जिसके कारण वर्षा का पानी आसपास की जमीन को प्रभावित कर रहा है।

हम लोग पूरी तरह से डर के साये में रह रहे हैं। नीव में पानी भरने से हमारे मकानों को खतरा बना गया है। पुलिस में भी शिकायत की गई थी। लेकिन पुलिस उल्टा हमको ही धमका रही है। - संध्या जैन

डर व भय के माहौल में जीवन गुजारना पड़ रहा है। बिल्डर , पुलिस और नगर निगम की ओर से निरीक्षण नहीं किया गया है। जबकि दिन का आराम और रात की नींद उड़ी हुई है। - पूनम

बिल्डर का निर्माण करने वाला मालिक मकानों में आई दरार की मरम्मत करवाने के लिए तैयार है। उसने इसको थाने में भी लिखकर दे दिया है। लेकिन लोगों का कहना है कि अपने मकान की मरम्मत खुद करवांएगे। वह मकान मालिक से मरम्मत को लेकर रुपये मांग रहे हैं। अब निर्माणाधीन बिल्डिंग का काम रोक दिया गया है। - अजय बैसला, पार्षद

दोनों पक्षों को एसीपी की ओर से सोमवार को बुलाया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। - दिलबाग सिंह, थाना प्रभारी, सेक्टर-31

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