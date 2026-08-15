फरीदाबाद में निर्माणाधीन इमारत में पानी भरने से तीन मकानों में आई दरार, भय के माहौल में 10 परिवार

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-31 स्थित स्प्रिंग फील्ड कॉलोनी में बन रही एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की नीव में पानी भरने से साथ के तीन मकानों में दरार आ गई। प्रभावित लाेगों ने अपने मकानों में जैक और ईटों का सहारा दिया है। ताकि कोई हादसा नहीं हो। मकान में दरार की वजह से 10 से अधिक परिवार भय के माहौल में है। लोगों का आरोप है कि पुलिस में भी बिल्डर के खिलाफ शिकायत दी गई है। लेकिन पुलिस बिल्डर पर कार्रवाई करने के बजाय उनको ही धमका रही है।

स्थानीय लोगों के अनुसार कालोनी में एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। वर्षा के बाद निर्माणाधीन हिस्से में बड़ी मात्रा में पानी जमा हो गया था। इसके बाद आसपास की जमीन धंसने लगी। जमीन के खिसकने का असर नजदीक बने तीन मकानों पर पड़ा और तीन मकानों की जमीन बैठ गई। देखते ही देखते मकानों की दीवारों में गहरी दरारें दिखाई देने लगीं।

मकान मालिकों और आसपास रहने वाले लोगों में अफरा-तफरी इससे मकान मालिकों और आसपास रहने वाले लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोगों का कहना है कि समय रहते स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो मकानों को और नुकसान हो सकता है। कुछ स्थानों पर मकानों को जैक और ईंटों का सहारा दिया गया है, ताकि उनकी स्थिति को तत्काल संभाला जा सके। हालांकि लोगों को डर है कि वर्षा होने पर जमीन दोबारा खिसक सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है।

स्थानीय निवासियों ने नगर निगम के अधिकारियों से मामले की शिकायत की है। लोगों ने निर्माण कार्य और मौके की स्थिति की जांच कराने की मांग की है। इसके अलावा सेक्टर-31 थाने में भी शिकायत दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए, जिसके कारण वर्षा का पानी आसपास की जमीन को प्रभावित कर रहा है।