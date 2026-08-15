करोड़ों के फ्लैट और सुरक्षा जीरो! फरीदाबाद में 14वीं मंजिल से गिरा प्लास्टर; बड़ा हादसा टला

लोगों द्वारा बार-बार लिखित और ईमेल पर शिकायत के बाद भी बिल्डर की ओर मरम्मत नहीं कराई जा रही है। ऐसी घटनाओं से लोगों के बीच डर का माहौल है।

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करोड़ों के फ्लैट्स में लोगों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। जिम्मेदार बिल्डर ही लोगों की समस्या को नहीं सुन रहा है। आए दिन हो रही घटनाओं के कारण लोग डर गए हैं। - अमित गुप्ता, स्थानीय निवासी

बिल्डर हर महीने मेंटेनेंस शुल्क वसूलता है, लेकिन मरम्मत कार्य नहीं कराया जाता है। हर महीने सोसायटी में प्लास्टर और दीवार से टाइलें गिर रही हैं। यदि बालकनी में जाली नहीं होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। - अभिषेक अग्रवाल, स्थानीय निवासी

मौके पर निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निवासी द्वारा बालकनी में कबूतरों से बचाव के लिए जाली लगाई गई थी। जाली लगाने के कारण प्लास्टर क्षतिग्रस्त व कमजोर होकर गिर गया। यह घटना निवासी द्वारा लगाए गए जाली के कारण हुई है और इसके लिए बीपीटीपी तथा मेंटेनेंस एजेंसी की ओर से किसी निर्माण या रखरखाव संबंधी चूक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित कर दिया गया है। - श्याम सुंदर, एमडी, बीपीएमएस