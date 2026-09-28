हादसे का इंतजार क्यों किया जाता है? बच्ची की मौत पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा; खुले मैनहोल दे रहे लापरवाही की गवाही

वार्ड-39 के पार्षद प्रतिनिधि गोल्डी बरेजा ने बताया कि कई बार लिखित में निगम को खुले नाले और मैनहोल के बारे में शिकायत दी गई है। लेकिन किसी पर भी कार्रवाई नहीं हुई है।

गांव में कई जगह मैनहोल खुले हुए है। इसके बारे में कई बार निगम अधिकारियों को शिकायत दी गई है। जिस जगह पर हादसा हुआ है। उससे एक गली आगे भी मैनहोल खुला पड़ा है। जिसमें कभी भी कोई हादसा हो सकता है। - रूपेश मलिक

इससे पहले गांव में खुले मैनहोल में गिरने से कई हादसे हो चुके हैं। लेकिन अभी तक किसी भी की जान नहीं गई थी। गांव में कई मैनहोल और खुले हुए है। इन नालों की सफाई नहीं हुई है। निगम अधिकारी किसी शिकायत पर संज्ञान लेने को ही तैयार नहीं है। - महेश भारद्वाज

नगर निगम की लापरवाही के कारण एतिहासिक गांव सीही के हालात खराब हो गए है। सीवर और नालों को ढ़कने के लिए कई बार लिखित में पत्र दिए गए है। लेकिन निगम अधिकारी पत्रों पर संज्ञान नहीं लेते हैं। पहले भी बाइक सवार सीवर के खुले मैनहोल में गिर चुके हैं। - गोल्डी बरेजा, पूर्व पार्षद

जिन जिन मैनहोल के खुलने की शिकायत आती है। उनको 24 घंटे के भीतर बंद कराया जाता है। लेकिन कई शरारती मैनहोल के ढक्कन उठाकर ले जाते हैं। बोरवेल को भी निगम की ओर प्रयोग नहीं होने के चलते बंद कर दिया गया था। अब किसने उसको खोला। इसकी जांच की जा रही है। - संजीव गुप्ता, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, ओल्ड फरीदाबाद

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