फरीदाबाद में शराब के नशे में दोस्त ने बियर की बोतल गले में घोंपा, मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद
फरीदाबाद में शराब पीने के दौरान हुए विवाद में एक युवक ने अपने दोस्त की गर्दन में बियर की बोतल ...और पढ़ें
HighLights
शराब पीने के दौरान दोस्तों में हुआ झगड़ा।
एक दोस्त ने बियर की बोतल से वार किया।
घायल युवक की अस्पताल में हुई मौत, साथी आरोपी।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बीती रात शराब पीने के दौरान हुई कहासुनी के बाद एक युवक ने अपने साथी की गर्दन में बियर की बोतल घोप दी। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया मृतक का नाम गांधी कॉलोनी निवासी सागर है और आरोपित उसी का साथी वीरेंद्र है दोनों मजदूरी करते थे।
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