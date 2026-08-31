फरीदाबाद में शराब के नशे में दोस्त ने बियर की बोतल गले में घोंपा, मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बीती रात शराब पीने के दौरान हुई कहासुनी के बाद एक युवक ने अपने साथी की गर्दन में बियर की बोतल घोप दी। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया मृतक का नाम गांधी कॉलोनी निवासी सागर है और आरोपित उसी का साथी वीरेंद्र है दोनों मजदूरी करते थे।

यह खबर अपडेट की जा रही है...