फरीदाबाद के बराही तालाब में मंदिर तोड़ने पहुंची टीम, लोगों के विरोध के बाद लौटी बेरंग

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ओल्ड फरीदाबाद स्थित बराही तालाब में मंदिर तोड़ने पहुंची निगम की टीम को लोगों के विरोध की वजह से वापस लौटना पड़ा। लोगों का आरोप निगम कर्मचारी बृहस्पतिवार को मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति उठाकर ले गए। इसके बाद अगले दिन शाम को वह तोड़फोड़ करने पहुंच गए।

स्थानीय निवासी अनुज शर्मा ने बताया कि करीब 30 साल पहले निगम कर्मचारियों का यहां पर स्टोर था, जो की बाद में शिफ्ट हो गया। इसके बाद बराही तालाब पार्क में घूमने के लिए आने वाले लोगों ने स्टोर की जगह पर छोटा सा मंदिर बना दिया, ताकि लोग सुबह घूमने के साथ-साथ धार्मिक भावना से भी जुड़ सके।

निगम कर्मचारी गुरुवार को मूर्ति उठाकर ले गए मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति भी रखवा दी, लेकिन निगम कर्मचारी बृहस्पतिवार काे मंदिर से मूर्ति उठाकर ले गए। शुक्रवार शाम को निगम की टीम पुलिसबल के साथ मंदिर को तोड़ने पहुंच गई। लेकिन लोगों के विरोध के चलते उनको वापस लौटना पड़ा।